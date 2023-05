Giáo viên mầm non cần nghỉ hưu sớm

Tuổi già không cưỡng lại được trước nhiệt huyết, đam mê với nghề giáo viên mầm non. Nhưng, có những điều các cô giáo mầm non lớn tuổi không mong muốn nhưng nó vẫn cứ ập đến: thoái hóa đốt sống, tiền đình, đau nhức khớp chân, huyết áp, tiểu đường, mắt kém…

Những ngày đến với các trường mầm non ở TP.HCM ghi nhận ngày làm việc dài đằng đẵng của các cô giáo mầm non lớn tuổi khiến tôi thật sự nể phục và biết ơn. Hóa ra con, cháu của chúng tôi đã được nuôi nấng và dạy dỗ bởi những phụ nữ như "siêu nhân" ấy. Nói "siêu nhân", bởi 15 cháu độ tuổi 6 - 12 tháng, có cháu còn ẵm ngửa, 3 cô giáo (ngoài 50 tuổi và ngấp nghé 50 tuổi) xoay như chong chóng. Trẻ khóc ra rả. Bé này vừa cho vào ghế đã trèo ra, bé kia túm áo cô, cô giáo không kịp có thời gian lau mồ hôi.

Nói "siêu nhân", bởi đâu chỉ cho trẻ ăn no ngủ khỏe, suốt từ 6 giờ 30 sáng tới 17 giờ 30 mỗi chiều, các cô lau dọn phòng học, chà toilet, chuẩn bị đồ chơi cho trẻ, tắm cho trẻ, giặt giũ đồ cho trẻ nếu trẻ ói hay đi vệ sinh ra; dạy trẻ múa, hát, đóng kịch, đọc thơ, dạy tập thể dục nhịp điệu, dạy làm bánh pha nước chanh, dạy tưới cây... Chiều tối về các cô còn làm giấy tờ, hồ sơ, báo cáo, chuẩn bị học cụ, tập dượt các chương trình của trường, lớp. Khuya về, như một cô giáo ngoài 50 tuổi cho hay, có khi 10 - 11 giờ đêm vẫn nghe điện thoại phụ huynh mắng vốn "sao đầu gối con hôm nay trầy xước?"...

Tăng tuổi nghỉ hưu là một lộ trình hợp lý của Chính phủ trong bối cảnh tuổi thọ trung bình của người VN tăng, lực lượng lao động VN không quá dồi dào, có nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai do quá trình già hóa dân số. Song, với những ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, chăm trẻ từ 3 tháng tuổi tới 6 tuổi, cần phải xác định đây là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phải tập trung cao độ suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Chính vì thế cần phải có chính sách để giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định (giáo viên nữ ở tuổi 55, giáo viên nam ở tuổi 57).

Giáo viên mầm non lớn tuổi có kinh nghiệm, đó là một điều không thể phủ nhận; nhưng với giáo dục mầm non, khỏe về thể lực, vững vàng tâm lý và mạnh mẽ sức sáng tạo vô cùng quan trọng, bởi đối tượng các cô dạy dỗ là trẻ em đang ở những ngày tháng đầu tiên trong môi trường giáo dục. Chưa tính đến kỹ năng múa, hát, khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại mà cô giáo mầm non lớn tuổi dạy trẻ bị hạn chế, cần đặt vấn đề liệu trẻ em có thể an toàn tuyệt đối được không khi cô giáo ngoài 55 tuổi?

Cho phép giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định, vì sức khỏe của giáo viên mầm non, cũng là vì chính sự an toàn của trẻ em và chất lượng giáo dục mầm non cho thế hệ tương lai.