Giáo viên mầm non: Chưa có cái Tết nào buồn như tết năm nay

"Một năm quá nhiều thử thách"

Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thùy Anh, làm việc tại cơ sở mầm non Cánh thiên thần (P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương).

Trước đây, cô Thùy Anh làm việc 12 tháng quanh năm, còn trong năm 2021 thì chỉ vỏn vẹn 3 tháng vì dịch bùng phát, buộc trường phải đóng cửa cho đến nay. Cô kể: "Tôi cũng bị mắc kẹt ở Bình Dương nhiều tháng liền, không thể về quê, cũng không thể đi làm bất kỳ công việc nào khác bởi các quy định giãn cách chống dịch Covid-19. Có lúc, đến việc lo mỗi bữa ăn hàng ngày cũng khó khăn, phải nhờ vào thực phẩm cứu trợ".

“Chưa bao giờ tôi trải qua một năm khó khăn nhiều đến vậy và mình nghĩ đây là khó khăn chung của rất nhiều người. Nhưng với giáo viên mầm non thì đặc biệt hơn, khi đến nay tất cả ngành nghề đã mở, riêng trường học vẫn chưa. Từ một giáo viên mầm non, khi thất nghiệp tôi đã phải thử sức và cố gắng làm thêm ở nhiều công việc khác để mưu sinh. Tôi nghĩ đó là sự thích nghi”, cô Thùy Anh chia sẻ.

Dù vậy, khi nhìn lại 1 năm đầy khó khăn, cô cho rằng dịch bệnh ở một góc nào đã “tôi luyện”, giúp cô học cách thích nghi với thực tế. Bản thân cô cũng cảm thấy còn may mắn hơn rất nhiều người khi vẫn có thể kiếm ra tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và bản thân cô cũng như gia đình ở quê đều an toàn bước qua giai đoạn khó khăn nhất.

“Tôi chỉ mong trường sớm được mở cửa trở lại, công việc ổn định, như thế sẽ có thêm thu nhập, cũng như có tiền tiết kiệm, chứ năm nay thì không có tiền dư. Về quê là ăn tết của ba mẹ nhưng cũng mừng vì không phải nợ. Mong mỏi lớn nhất của tôi là năm mới sẽ tốt đẹp hơn, trẻ em được đến trường còn các cô thì được đi làm”, cô Thùy Anh chia sẻ thêm. Cô cho rằng các trường đều phải gồng gánh các khoản chi phí nên giáo viên cũng không dám mong mỏi có tiền thưởng hay quà dịp tết.

Suốt thời gian mất việc vì trường đóng cửa, cô Thùy Anh đã làm nhiều việc từ bán hàng trực tuyến cho đến tư vấn bảo hiểm… Dù vậy, cô cho biết bản thân vẫn còn rất yêu nghề và chỉ mong muốn được quay lại công việc giáo viên mầm non.





Mong được đi làm lại sau tết

Hầu hết giáo viên mầm non mong được trở lại trường sau tết vì họ đã phải nghỉ làm hơn 8 tháng liên tiếp trong năm 2021. Chia sẻ về cuộc sống của mình trong năm qua, cô Nguyễn Ngân Hà, giáo viên mầm non Trường mầm non Trúc Xanh (Q.Bình Tân), cho biết cô đã phải làm đủ thứ công việc khác để mưu sinh.

"Ban đầu tôi cũng như những giáo viên khác nghĩ rằng trường chỉ đóng cửa nửa tháng hay một tháng, nhưng sau đó là hết tháng này đến tháng khác. Để có tiền trang trải cuộc sống, có thời điểm tôi lấy sỉ bánh rồi ngồi trước cổng khu công nghiệp để bán, thu từng đồng lẻ. Những ngày bán ế chỉ trực trào nước mắt, rồi làm đủ thứ việc khác để mưu sinh. Đó là giai đoạn khó khăn nhất”, cô Ngân Hà chia sẻ.

Cô Ngân Hà cho rằng không có bất kỳ giáo viên mầm non nào dám nghĩ tới việc có quà tết hay thưởng tết vì không chỉ họ mà các chủ trường, hiệu trưởng còn khó khăn hơn nhiều khi năm qua phải tìm mọi cách để gồng gánh, giữ trường. “Thông cảm và chia sẻ với nhau qua giai đoạn khó khăn nhất là điều mà mọi người đều nhận được khi trải qua mùa dịch. Mong ước lớn nhất của mình là được trở lại công việc sau tết”, cô Ngân Hà chia sẻ. Hiện cô Ngân Hà cũng đã có công việc khá ổn định, nhưng vẫn mong có thể quay lại trường sau tết.

Tương tự, cô Mỹ Linh (H.Ninh Phước, Ninh Thuận) kể lại, khi dịch bùng phát tại TP.HCM, cô đã về quê từ đầu tháng 5 và làm công nhân từ đó cho đến nay. Khoảng thời gian “xa nghề” đó đã đủ khiến cô mong nhớ trường lớp và tiếng cười của trẻ thơ. “Mỗi nghề có một niềm vui riêng, với giáo viên mầm non việc được đi dạy, được quay trở lại trường chính là niềm vui”, cô Mỹ Linh nói.