Trẻ mầm non ở TP.HCM sẽ đến trường từ tháng 2.2022?

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM ký ngày 28.12 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó, từ tháng 9.2021 đến tháng 1.2022 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai nhiệm vụ năm học; phân công trực và thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn môi trường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất; rà soát danh sách trẻ đăng ký nhập học theo lứa tuổi…

Cũng trong thời gian qua, giáo viên mầm non đã thực hiện nhiều clip về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ chia sẻ với phụ huynh nhằm củng cố về kỹ năng và kiến thức cho trẻ trong thời gian không được đến trường.





Từ tháng 2.2022 đến tháng 7.2022 trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Dự kiến kết thúc năm học vào 29.7.2022.

Trước đó, vào 10.5, trẻ mầm non và học sinh bậc phổ thông ở TP.HCM đã nghỉ học theo quyết định của UBND TP.HCM trước sự bùng phát của đợt dịch Covid-19 thứ 4. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại đã gần 8 tháng các em chưa được đến trường.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2021-2022 bậc mầm non có khoảng 1.395 trường với hơn 339.000 trẻ, tăng hơn 5.000 trẻ so với năm học trước đó. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, hàng trăm cơ sở mầm non tư thục ở TP.HCM đã phải giải thể, nhiều chủ trường khác cũng lay lắt mong chờ ngày được mở cửa. Hơn 12.000 giáo viên trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non đã mất việc trong năm nay.