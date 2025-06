Giáo viên nhận xét đề toán: học sinh giỏi được 8 điểm là mừng rồi

Không có câu hỏi đánh đố, gài bẫy thí sinh

Theo thầy Trần Ngọc Minh, giáo viên toán Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An): Đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 bám sát định hướng và đề minh họa của Bộ GD-ĐT. Cấu trúc đề thi gồm 3 phần. Phần 1 gồm 12 câu trắc nghiệm, là kiến thức cơ bản chủ yếu của lớp 12 (lớp 11 và lớp 10 có một số câu). Học sinh trung bình cố gắng sẽ làm được cả 12 câu này.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thể hiện quyết tâm trước khi bước vào buổi thi môn toán ẢNH: TUẤN MINH

Phần 2 là phần đúng sai có 4 câu, học sinh trung bình có thể tiếp cận được 1 câu, 3 câu còn lại sẽ khó khăn với các em. Phần 3 là 6 câu trả lời ngắn, học sinh trung bình khá có thể xử lý được 1 hoặc 2 câu, còn lại thì phải là những em khá hẳn mới làm được.

Thầy Diệp Tình, giáo viên toán Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), cũng nhận định, ưu điểm đầu tiên của đề toán năm nay là trong tất cả các câu hỏi của cả 3 phần trong đề thi không có câu hỏi đánh đố, không có câu hỏi cài bẫy học sinh. Dù có câu hỏi khó, nhưng khó vì đòi hỏi cao về kiến thức, tư duy.

Ưu điểm tiếp theo là các câu hỏi liên quan tới tình huống thực tế được nêu ra trong đề rất phong phú và hay. Cái được nữa của đề thi năm nay là có tính phân hóa cao, thể hiện rõ ngay trong 2 phần đúng sai, trả lời ngắn.

Kiến thức trong đề thi đúng như Bộ GD-ĐT thông báo từ trước: 70% kiến thức lớp 12, 30% kiến thức còn lại là của lớp 10 và lớp 11. Tất nhiên, trong 70% những câu hỏi thuộc về kiến thức lớp 12 có những nội dung liên đới tới kiến thức các lớp dưới.

Giảm thiểu việc có điểm nhờ đánh "lụi"

Theo thầy Trần Ngọc Minh, với đề thi năm nay, học sinh trung bình chỉ đạt từ 4 đến 4,5 điểm, do yếu tố may mắn còn lại rất ít so với trước đây. Trước đây, với đề có sẵn các phương án trả lời thì các em có thể đánh "lụi", giờ là những câu trả lời ngắn thì không còn chỗ để đánh "lụi".

Vì vậy, phổ điểm môn toán năm nay nhiều khả năng thấp hơn năm ngoái 1 - 1,5 điểm. Đa số học sinh sẽ đạt từ 6 đến 6,75 điểm. Năm ngoái, bình quân điểm toán của học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 là 7,42; năm nay có lẽ chỉ còn khoảng 6,42.

Thầy Minh so sánh: "Với đề năm ngoái, đa số các em làm được 33 câu nhận biết, thông hiểu, như vậy có thể đạt 6,6 điểm. Với 17 câu còn lại, kể cả không biết làm, các em vẫn có thể chọn ngẫu nhiên thì vẫn có thể trúng được 7 câu, được thêm khoảng 1 đến 1,4 điểm. Năm nay các em phải làm ra được bài, có đáp số thì mới điền vào được. Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể có một chút may mắn ở phần đúng sai, nhưng tỷ lệ gặp may giảm đi rất nhiều".

Cũng theo thầy Minh, sau buổi thi thầy đã nhận được một số trao đổi của học sinh. Những em học giỏi thì tỏ ra hồ hởi, những em trung bình khá thì thấy buổi thi đầy vất vả. Điều quan trọng các em đều tin tưởng là mình làm đến đâu sẽ được ghi nhận đến đó. Không còn như năm ngoái, học sinh khá thuộc diện "cứng" làm được đến 8,5 điểm nếu gặp may thì có thể thêm được 0,5, thậm chí có em ăn may đến 0,75 điểm.

Học sinh khá, giỏi được 8 điểm là mừng

Trước việc nhiều thí sinh sau buổi thi than phiền là đề thi dài, thầy Minh và thầy Tình đều cho rằng đây là điều khó tránh khỏi với kiểu có những câu hỏi mô hình hóa gắn với thực tế. Riêng việc diễn giải một tình huống đã mất đến 5 - 7 dòng.

Do đó, học sinh không ôn tập tốt, đọc đề không cẩn thận thì sẽ không hiểu đề hỏi gì. "Học sinh trung bình hầu như không dám đọc, không dám làm những bài toán thực tế đó", thầy Minh nói, rồi chia sẻ thêm: "Nhìn chung đề thi toán năm nay là một đề thi tốt. Nếu giảm đi một vài ý trong các câu trả lời ngắn, hoặc câu trả lời đúng sai để cho học sinh trung bình làm được nhiều hơn một chút thì các em vui hơn. Nhưng như thế lại làm khó cho các trường ĐH yêu cầu cạnh tranh cao sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét tuyển".

Còn thầy Tình cho biết: "Theo suy đoán của tôi, với đề thi này việc đạt được mức 5 điểm với đa số học sinh là không khó. Dải điểm phổ biến trong phổ điểm sẽ là từ 6 đến 8. Tuy nhiên, để đạt được điểm 9 điểm 10 là khó, thậm chí đạt điểm 8 thôi cũng đã là việc khó khăn. Đạt từ 8 trở lên phải là học sinh giỏi, nắm vững kiến thức, hiểu bài, có tư duy, am hiểu những tình huống thực tế và có kỹ năng tích hợp tốt.

Năm nay, ít bạn dám mơ được 9, 10 điểm toán. Với câu hỏi ngắn mà trả lời sai một ý là đã mất 0,5 điểm. Vì thế, ngay với những em học lực khá giỏi mà được điểm 8 là đã mừng rồi".