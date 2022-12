'Giáo viên phải linh hoạt vì mỗi trẻ mầm non có một năng lực khác nhau'

Theo thông tin do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố tại hội thảo mới đây, toàn thành phố có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động tập trung tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện gồm quận 7, 12, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè. Toàn TP.HCM có 776 trường mầm non, 1.177 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, mầm non độc lập.

Nội dung hội thảo tập trung vào xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM.

Tại hội thảo, chủ nhóm lớp độc lập, lãnh đạo phòng GD-ĐT các quận huyện và TP.Thủ Đức đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trong điều kiện mà nguồn lực đầu tư còn hạn chế, các cơ sở giáo dục có thể làm đồ dùng dạy học từ ngay các vật liệu đơn giản như ly giấy đã qua sử dụng, lá cây ở sân trường…

Các giáo viên có thể dùng sân trường, bãi cỏ, công viên gần trường, hoặc dùng chung cơ sở vật chất với các trường lân cận để mang đến cho trẻ những hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế, theo bà Điệp.





Bên cạnh đó, bà Điệp nhấn mạnh mỗi trẻ em có một năng lực tiếp thu khác nhau, mỗi giáo viên phải vận dụng linh hoạt điều kiện sẵn có, sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường học tập thân thiện, đảm bảo an toàn cho trẻ. Thông qua việc tổ chức các hoạt động tương tác, xử lý tình huống, mỗi giáo viên có thể phát huy tính chủ động và sáng tạo cho trẻ.

Trong quý 3 và 4 năm 2022, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn 8 quận, huyện và TP.Thủ Đức với 320 cán bộ quản lý, chuyên viên phòng GD-ĐT, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tham gia.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã tổ chức kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn các quận huyện và TP.Thủ Đức có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các phòng GD-ĐT tiếp tục tăng cường, thường xuyên rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập; tăng cường bồi dưỡng lý thuyết, thực hành các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ; đẩy mạnh kiểm tra hướng dẫn các nhóm, lớp cơ bản nhằm giúp trẻ phát huy tốt các lĩnh vực giáo dục…