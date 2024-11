Giáo viên thành phố Festival hoa thi trang trí xe đạp hoa

Ngày 30.11, tại khu vực đài phun nước quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt diễn ra hội thi "Trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế" chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Hội thi thu hút 75 trường học thuộc các cấp học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Đà Lạt tham gia.

Giáo viên Trường tiểu học Trưng Vương bên tác phẩm xe đạp hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Ban tổ chức quy định nguyên vật liệu để trang trí xe đạp hoa là các vật dụng tái chế đã qua sử dụng hoặc vật liệu có sẵn của địa phương nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về việc giảm thiểu rác thải, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường cho mọi người.

Chung tay chuẩn bị Hội thi xe đạp hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Giáo viên đến từ các trường rất háo hức cùng nhau thể hiện sự sáng tạo trong việc trang trí xe đạp hoa. Mỗi chiếc xe đạp hoa đều có chủ đề gắn liền với các loài hoa, các cây trái đặc sản Đà Lạt; các công trình kiến trúc độc đáo của phố núi Đà Lạt. Bên cạnh đó còn có những mô hình xe đạp hình bồ câu - biểu tượng của hòa bình để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Các tác phẩm xe đạp hoa lần lượt di chuyển qua hồ phun nước để giám khảo cùng người dân tham dự chiêm ngưỡng. Cùng lúc, đại diện các trường thuyết minh về vật liệu được sử dụng và ý nghĩa các biểu tượng trang trí trên xe đạp hoa.

Nữ giáo viên Trường tiểu học Hùng Vương với tà áo dài tím trình diễn xe đạp hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Nữ giáo viên Trường tiểu học Hùng Vương gây ấn tượng với tà áo dài tím trình diễn xe đạp hoa được trang trí chủ đạo là loài hoa phượng tím đặc trưng của Đà Lạt. Nữ giáo viên Trường mầm non Tà Nung diện trang phục người đồng bào dân tộc với chiếc xe đạp trang trí mô hình nhà sàn cùng loài hoa dã quỳ vàng mọc rất nhiều ở địa phương.

Chiếc xe đạp hoa trang trí mô hình nhà sàn cùng loài hoa dã quỳ vàng của Trường mầm non Tà Nung ẢNH: LÂM VIÊN

Còn Trường mầm non 7 với mô hình chim bồ câu trắng và hoa dã quỳ được làm từ vật liệu tái chế khiến nhiều người thích thú.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất cho tác phẩm "Khu vườn hoa Đà Lạt di động" của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và tác phẩm "Đà Lạt- Khung trời tình yêu" của Trường mầm non Anh Đào. 4 tác phẩm xe đạp hoa đạt giải nhì được trao cho các Trường mầm non 4, mầm non 11, mầm non Hiển Linh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cộng đồng tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 6 giải ba, 15 giải khuyến khích cho tác phẩm khác

Các tác phẩm xe đạp hoa làm bằng vật liệu tái chế ẢNH: LÂM VIÊN

Xe đạp hoa mang biểu tượng chim bồ câu trắng của Trường Mầm non 7 ẢNH: LÂM VIÊN

Các thầy giáo cũng nhiệt tình tham gia hội thi xe đạp hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Xe đạp hoa dã quỳ ẢNH: LÂM VIÊN

Tác phẩm của Trường Mầm non Tà Nung ẢNH: LÂM VIÊN

Đông đảo người dân thích thú theo dõi cuộc thi xe đạp hoa ẢNH: LV

Chuẩn bị trình diễn trước ban giám khảo ẢNH: LÂM VIÊN