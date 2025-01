Thời điểm trước ngày 4.9.2024 (ngày Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra, vạch trần tội ác bên trong một cơ sở mái ấm tình thương), những hình ảnh "ý nghĩa" về một người phụ nữ hiền lành, nuôi nhiều trẻ mồ côi được chia sẻ nhiều với câu chuyện truyền cảm hứng. Người này tên Giáp Thị Sông Hương.

Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa phòng trong cơ sở mái ấm này là một sự thật đau lòng mà mỗi khi nhắc đến cái tên Mái ấm Hoa Hồng, rất nhiều người vẫn còn ám ảnh.

Giáp Thị Sông Hương và bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng bạo hành trẻ đến mức nào?

Sau loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm của Báo Thanh Niên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra xử lý. Đến đầu tháng 1.2025, Công an TP.HCM đã khởi tố 4 người làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12).

Cụ thể, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, ở quận Gò Vấp, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi, quê tại Sóc Trăng); khởi tố cho tại ngoại đối với bảo mẫu Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi, ở quận 11). 4 bị can này đều bị khởi tố để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" do trước đó đã bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng.

Theo điều tra của công an, trong quá trình chăm sóc các cháu hằng ngày tại Mái ấm Hoa Hồng, bị can Giáp Thị Sông Hương và 3 bị can còn lại đã có những hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh hàng chục cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Diễn biến vụ Mái ấm Hoa Hồng Khởi tố, bắt giam bà Giáp Thị Sông Hương

Theo cơ quan công an, đến nay đủ cơ sở xác định trong lúc chăm sóc trẻ, bị can Giáp Thị Sông Hương và một số bảo mẫu thường xuyên dùng tay xách người, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay, chân… các bé. Thậm chí có bảo mẫu còn ngồi lên người trẻ sơ sinh, có bé bị đánh đến chảy máu miệng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Quận 12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin; phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (đường Tô Ký, quận 12, TP.HCM) ẢNH: T.N

Trước đó, tháng 10.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM có văn bản thông báo tìm nhân chứng, người đã nhận con nuôi từ Mái ấm Hoa Hồng hoặc từ bà Giáp Thị Sông Hương, người gửi hoặc cho con, người từng ủng hộ tiền hoặc vật chất khác và người có tài liệu liên quan đến việc hành hạ trẻ em của Mái ấm Hoa Hồng; đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.