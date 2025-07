Sáng 22.7, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai của N.Tr.T (24 tuổi) để làm rõ vụ lừa giật 110 tờ vé số của một người khuyết tật trong hẻm vắng, phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ).

Giật 110 tờ vé số của người khuyết tật, nghi phạm bị bắt sau 1 ngày

Nạn nhân trong vụ việc là ông Q.V.N (44 tuổi), hành nghề bán vé số dạo. Nhiều năm trước, ông N. bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nên hiện suy giảm một số chức năng, nói chuyện, đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, trước đó 1 ngày, mạng xã hội lan truyền, bày tỏ bức xúc về đoạn clip ghi lại vụ việc giật vé số của người khuyết tật.

Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang buổi tối, đường vắng vẻ. Một người đàn ông bán vé số dạo đang đi bộ trên đường thì một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, chạy xe máy đến tiếp cận và hỏi mua vé số.

Đoạn clip ghi lại vụ người khuyết tật bị giật 110 tờ vé số ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong lúc lựa vé số, nam thanh niên liên tục hỏi chuyện, kéo dài khoảng 2 phút. Bất ngờ, người này cầm luôn cọc vé số, rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân bị khuyết tật, chân đi khập khiễng chỉ kịp la lên "ê" thì kẻ xấu đã mất hút.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông N. không đến trình báo công an, nhưng sau đó clip ghi nhận vụ việc này được lan truyền trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh. Qua đó xác định, vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 13 ngày 20.7 tại hẻm 41 Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Công an cũng xác định nghi phạm là T. và khẩn trương truy xét. Ngay trong tối 21.7, tổ công tác đã đưa T. về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Làm việc với công an, T. khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Công an kiểm tra, thu giữ xấp vé số trong túi quần của T.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.