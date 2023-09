Câu chuyện bắt đầu từ năm 2012, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản quy định việc điều động lãnh đạo, giáo viên các trường về làm chuyên viên phòng giáo dục vì thiếu biên chế chuyên viên. Số lượng viên chức biệt phái ở mỗi phòng giáo dục từ 4 - 8 người, được hưởng lương, phụ cấp thâm niên nghề và các khoản phụ cấp khác theo quy định.

Đến năm 2018, Sở Tài chính Nghệ An có văn bản cho rằng việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi này là sai quy định, vì Quyết định số 42 ngày 5.8.2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục đã hết hiệu lực từ tháng 5.2015.

Kể từ đó, các sở, ngành của Nghệ An đã có nhiều văn bản thể hiện quan điểm, tham mưu theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả phụ cấp cho giáo viên biệt phái. Sau nhiều năm dùng dằng, mới đây Sở Tài chính có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho truy thu hơn 10 tỉ đồng phụ cấp đã chi trả cho các viên chức biệt phái. Trong khi đó, Sở GD-ĐT Nghệ An vẫn giữ quan điểm chi trả phụ cấp cho giáo viên biệt phái là phù hợp, vì mức lương của giáo viên sau khi được điều động về phòng giáo dục sẽ thấp hơn rất nhiều nếu không có phụ cấp, trong khi đây đều là những người có năng lực, phần lớn là hiệu trưởng, hiệu phó các trường.

Hệ lụy của việc bị cắt phụ cấp và đề nghị truy thu đã khiến nhiều giáo viên biệt phái xin quay về trường cũ để dạy, vì thu nhập bị giảm quá nhiều (khoảng 40%).

Tình cảnh biệt phái giáo viên không chỉ xảy ra ở Nghệ An mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Do giáo viên biệt phái được điều động có thời hạn nên các phòng giáo dục vốn đã bị đẩy vào tình cảnh "giật gấu vá vai", thiếu trước hụt sau chuyên viên, nay với việc cắt phụ cấp thì lại càng khó tìm và giữ chân được những người có năng lực, kinh nghiệm.