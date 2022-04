Giật mình nhu cầu mua vé xem U.23 Việt Nam, ước sân Việt Trì như Mỹ Đình

Giá vé xem U.23 Việt Nam và các đội tại bảng A SEA Games 31 được đánh giá là khá phù hợp với túi tiền người dân, với các mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng/vé.

Một quan chức của Ban tổ chức địa phương cho hay, giá vé này đã được Ban tổ chức SEA Games 31 đồng ý. Hiện tại, Phú Thọ đang cân nhắc về thời điểm bán vé và nếu không có gì thay đổi, sẽ bắt đầu bán trực tiếp từ 8 giờ sáng ngày 2.5 hoặc ngày 3.5, tại quầy vé đặt ở cổng chính Nhà thi đấu Phú Thọ. Mỗi người dự kiến được mua 2 vé. Sân Việt Trì có sức chứa khoảng hơn 16.000 chỗ ngồi.

Theo yêu cầu của cơ quan an ninh và Ban tổ chức SEA Games 31, Phú Thọ phải bố trí lực lượng công an để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến mua vé. Không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn y tế. Địa phương cũng phải lưu ý, kiểm soát khâu bán vé cho thật chặt để không có tình trạng phe vé lộng hành. Ban tổ chức môn bóng đá nam tại Phú Thọ cũng phải đặc biệt lưu ý để không xảy ra nạn vé giả.





Ngày 30.4 ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cho biết: “Ở mỗi trận, chúng tôi sẽ phát hành số lượng vé bằng đúng sức chứa của sân và ưu tiên cho người dân được đến mua trực tiếp. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng phát hành vé qua đường công văn và bán online.

Chúng tôi đã đưa ra hạn cuối cùng thời điểm nhận mua vé qua công văn là hết ngày 29.4 và hiện tại đang tổng hợp. Nhu cầu là quá lớn. Cơ quan nào, đơn vị nào cũng muốn mua vé với số lượng lớn mà khả năng đáp ứng của sân chỉ có hạn. Tôi nói đùa với anh em là có lẽ mang sân Mỹ Đình về Phú Thọ may ra mới đủ.

Ngày lễ nhưng Ban tổ chức không ai nghỉ mà tích cực làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng phân bổ 1 cách hợp lý nhất chỗ cho vé mời, vé bán. Hiện tại, vé vẫn chưa in xong”.

Đội U.23 Việt Nam sẽ đấu trận đầu tiên tại bảng A vào 19 giờ ngày 6.5 tại sân Việt Trì với đối thủ U.23 Indonesia. Trong cuộc họp nội bộ đội U.23 Việt Nam vào tối ngày 29.4, ông Park đã quyết định mang đi Phú Thọ 25 cầu thủ, loại 8 cầu thủ nhưng họ sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện.