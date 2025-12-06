Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Giật nắp Tuborg, giật thưởng gấp 145 lần trong '145 năm giật mở triệu cuộc vui'

06/12/2025 21:00 GMT+7

Đánh dấu hành trình 145 năm lan tỏa tinh thần 'chơi phải tới' đến người tiêu dùng toàn cầu, Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch - chính thức giới thiệu chương trình khuyến mãi '145 năm giật mở triệu cuộc vui'.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỉ đồng cùng cơ chế ghép nắp - nhân thưởng độc đáo, chương trình hứa hẹn tạo nên một làn sóng "săn nắp" sôi động trên khắp Việt Nam.

Cùng Tuborg giật nắp chung vui, trúng lớn lên đến 435 triệu đồng

Tuborg là thương hiệu bia quốc tế đến từ Đan Mạch, ra đời từ năm 1880, có mặt tại hơn 80 quốc gia và luôn đồng hành cùng giới trẻ trong những cuộc vui khắp thế giới. Với thiết kế nắp giật độc đáo và hương vị sảng khoái, Tuborg đại diện cho tinh thần "chơi phải tới", sống mở, trẻ trung và luôn bùng cháy trong mọi cuộc chơi.

"Quẩy tung" cùng giới trẻ Việt qua nhiều sân chơi âm nhạc và thể thao sôi động, Tuborg luôn bắt đúng khoảnh khắc giật nắp như cú hích bùng nổ mọi cuộc vui. Đón cột mốc mới, Tuborg tiếp tục chứng minh tinh thần dám nghĩ, dám làm và "chơi phải tới" khi biến cú giật nắp quen thuộc thành trải nghiệm vui tột đỉnh và đầy bất ngờ cho người dùng qua chương trình "145 năm giật mở triệu cuộc vui", với cơ hội ghép nắp - nhân thưởng tiền mặt lên đến 145 lần.

- Ảnh 1.

Chương trình "145 năm giật mở triệu cuộc vui" đang khuấy động mùa lễ hội cuối năm với tổng giải thưởng lên đến 10 tỉ đồng

Diễn ra trên toàn quốc từ ngày 01.12.2025 đến hết ngày 30.04.2026, chương trình áp dụng cho các sản phẩm bia Tuborg hoặc Tuborg Ice dạng lon/chai 330ml bất kỳ, với cách thức tham gia vô cùng đơn giản:

  • Bước 1: Giật nắp bia Tuborg để săn nắp thưởng tiền mặt với nhiều mệnh giá: 3 triệu đồng, 1 triệu đồng và 10 nghìn đồng.
  • Bước 2: Truy lùng các nắp nhân thêm để tăng giá trị tiền thưởng theo hệ số nhân tương ứng: x3, x5 và x145 lần

Đặc biệt, khi ghép đôi combo nắp "chân ái" có hệ số cao nhất, bất kỳ người chơi nào cũng có cơ hội trúng lớn chỉ trong tích tắc, biến giải thưởng tiền mặt 3 triệu đồng thành 435 triệu đồng.

Ai sẽ là chủ nhân của 3 chiếc nắp nhân thưởng x145 lần của Tuborg?

Hiện Tuborg đang kích hoạt cơn sốt săn nắp trên toàn quốc khi tung ra hàng trăm ngàn nắp tiền mặt và hàng ngàn nắp nhân thưởng. Trong số đó, 3 chiếc nắp "siêu hiếm" x145 lần đang trở thành tâm điểm truy lùng của các tín đồ giật nắp tại khắp các tụ điểm vui chơi và giải trí đình đám.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt nắp tiền mặt và nắp nhân thưởng khác cũng đang rục rịch "đổ bộ", tạo nên bầu không khí cạnh tranh đầy phấn khích với hàng trăm ngàn cơ hội trúng lớn.

Để tận hưởng một mùa chuyển giao năm 2025 và 2026 đầy hứng khởi và náo nhiệt, đừng quên "lên kèo" giật nắp Tuborg và giành cơ hội rinh về giải thưởng đặc biệt "145 năm có 1" này!

Thông tin về chương trình

Chương trình khuyến mãi "145 năm giật mở triệu cuộc vui" của thương hiệu Tuborg diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 30/04/2026 trên toàn quốc với cơ chế nhận thưởng độc đáo thông qua hình thức ghép nắp tiền mặt và nắp nhân thêm.

Thông tin chi tiết, cách tham gia và tra cứu giải thưởng tại: LINK

https://khuyenmai-tuborg.com/tet2026/

Tuborg (thuộc Carlsberg Việt Nam) là dòng bia Lager nổi tiếng thế giới với hương vị cân bằng, sảng khoái, mang lại trải nghiệm nâng ly đầy sảng khoái cho người dùng. Được Hoàng gia Đan Mạch bảo chứng, bia Tuborg là chất xúc tác không thể thiếu cho những cuộc vui, là người đồng hành trong mọi sự kiện giải trí dành cho giới trẻ.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

Xem thêm bình luận