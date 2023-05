Giấu vợ và 8 con, mang 16 bánh heroin đi bán

Sáng 7.5, Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án ma túy mang bí số 0423T, bắt 2 nghi phạm, thu 16 bánh heroin.

Giàng A Cu (áo vàng) và Ly Chờ Tùng (áo trắng) cùng tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6.5, ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu và các đơn vị nghiệp vụ khác phát hiện, bắt quả tang 2 người về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" tại km23 tỉnh lộ 129, đoạn qua bản Can Tỷ 2 (xã Ma Quai, H.Sìn Hồ, Lai Châu).

Qua đấu tranh, 2 nghi phạm là Ly Chờ Tùng (35 tuổi, trú xã Nậm Chà, H.Nậm Nhùn, Lai Châu) và Giàng A Cu (27 tuổi, trú xã Pa Tần, H.Nậm Pồ, Điện Biên). Quá trình bắt giữ, ban chuyên án thu giữ 16 bánh heroin, 2 xe máy, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng lực lượng tham gia phá chuyên án CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng và Cu khai nhận quen biết nhau từ trước nên cả 2 bàn bạc, thống nhất cùng tìm nguồn ma túy rồi móc nối với các đối tượng khác để đưa ma túy sang Lai Châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận.

Tối 6.5, Tùng giấu vợ và 8 con ở nhà, rủ Cu mang 16 bánh heroin đi bán. Trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cu và Tùng để điều tra hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".