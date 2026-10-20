Giếng khoan ở Vĩnh Long bất ngờ phun cột nước cao 15 m

Ngày 20.10, ông Nguyễn Hoàng Khang, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (tỉnh Vĩnh Long), cho biết hiện tượng cột nước phun cao từ giếng của người dân ở địa phương đã ngưng, ngành chức năng đang xác định nguyên nhân.

Hình ảnh cột nước phun khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem ảnh: cắt từ clip

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 19.10, tại khu vực gần cống số 2, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của hộ bà Dương Thị Hường (73 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên).

Theo thông tin ban đầu, giếng khoan của hộ gia đình đã được sử dụng hơn 10 tháng. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao, ước tính khoảng 15 m.

Theo UBND xã Hòa Bình, đây là hiện tượng bất thường, có khả năng liên quan đến mạch nước ngầm hoặc các yếu tố địa chất, thủy văn tại khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, để kịp thời xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp, UBND xã Hòa Bình có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí giếng khoan nêu trên; đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, môi trường, công trình và đời sống của người dân.

Trong thời gian chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn xử lý, UBND xã Hòa Bình sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc, phối hợp với các đơn vị có liên quan và khuyến cáo người dân không tự ý tác động vào miệng giếng nhằm tránh nguy cơ mất an toàn.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho biết hiện tượng này cũng không phải là lạ, vài năm có thể xảy ra một lần và trên các địa bàn Bến Tre, Trà Vinh cũ đã từng xảy ra sự vụ tương tự. Cột nước ở xã Hòa Bình chỉ phun khoảng 2 tiếng là ngưng, hiện sở đang cử cán bộ chuyên môn đến địa phương xác minh nguyên nhân.