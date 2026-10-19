Cầu Đình Khao tại Vĩnh Long còn vướng mặt bằng nhiều hộ dân và 1 công ty

Chiều 19.10, ông Phan Chí Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long có báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre (cũ) theo phương thức đối tác công - tư.

Cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre (cũ) ảnh: chụp màn hình

Theo đó, dự án cầu Đình Khao có điểm đầu giao với đường tỉnh 902 (xã Nhơn Phú), tiếp giáp dự án tuyến tránh quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao) tại Km0+000; điểm cuối giao với quốc lộ 57 tại Km11+270 (xã Phú Phụng). Chiều dài toàn tuyến khoảng 4,3 km; riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài 1,54 km, hoàn thiện rộng 17,5 m (4 làn xe). Tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 285 hộ; trong đó xã Nhơn Phú là 139 hộ, xã Phú Phụng 146 hộ. Tổng chi phí bồi thường khoảng 320 tỉ đồng.

Đến nay, đoạn qua xã Nhơn Phú đã phê duyệt phương án bồi thường 139/139 hộ, tổng số hơn 100 tỉ đồng nhưng còn vướng 16 hộ.

Toàn cảnh cầu Đình Khao ảnh: chụp màn hình

Đoạn qua xã Phú Phụng đã phê duyệt phương án bồi thường 140/146 hộ, tổng số hơn 209 tỉ đồng. Hiện nay, còn lại 1 hộ chưa nhận do thi hành án và 6 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài ra, còn 1 doanh nghiệp qua xác minh có 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản chưa có giá đất cụ thể để áp giá bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang khảo sát giá đất nuôi trồng thủy sản để áp giá bồi thường.

Đang tổ chức thi công thử trụ T7 và T14 cầu Đình Khao

Về tiến độ thi công, theo Ban Quản lý dự án giao thông, ngày 11.9, đơn vị đã ký kết hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư. Hiện tại đã hoàn thành công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn bước thiết kế kỹ thuật. Đồng thời, đang triển khai làm đường công vụ, tập kết máy móc thiết bị thi công cọc thử trụ T7 và T14 phía xã Nhơn Phú và tập kết thép, gia công lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi trụ T7.

Cũng theo Ban Quản lý dự án giao thông, khả năng nguồn vốn bố trí cho dự án sử dụng không hết trong năm 2026 ước tính khoảng 750 tỉ đồng. Đơn vị kiến nghị đoạn qua xã Nhơn Phú, Hội đồng bồi thường xã tiếp tục vận động hộ dân nhận tiền trước ngày 30.10. Đồng thời, sớm hoàn thiện phương án bồi thường cho các trường hợp còn lại, trình UBND xã phê duyệt trong tháng 10.2026.

Đoạn qua xã Phú Phụng, Trung tâm Phát triển quỹ đất sớm có giá đất nuôi trồng thủy sản để lập phương án bồi thường, phê duyệt trong tháng 10.2026. Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp, Sở Tài chính sớm trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư để Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án tái định cư (7 hộ); kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét trình cấp thẩm quyền về việc tiếp tục sử dụng nguồn vốn trong năm 2027.

Cầu Đình Khao dự kiến hoàn thành sau 3 năm xây dựng, sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực phà Đình Khao. Cầu Đình Khao cũng được kỳ vọng giúp người dân đi lại thuận lợi, tăng cường kết nối giao thông thông suốt với quốc lộ 57 và quốc lộ 53 với quốc lộ 1 cùng các tuyến cao tốc trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Trung Lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ và trong tương lai là tuyến Cần Thơ - Cà Mau.



