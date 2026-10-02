Vĩnh Long góp nhiều giải pháp, sáng kiến thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Chiều 2.10, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) với chủ đề "Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư".

Ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi đối thoại Ảnh: nam long

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết vòng đối thoại hôm nay là dịp để chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời cùng đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

"Vòng đối thoại hôm nay không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe và ghi nhận, mà phải hướng đến trao đổi để hiểu rõ vấn đề, đối thoại để tìm ra giải pháp và phối hợp để tổ chức thực hiện; tinh thần đối thoại sẽ không kết thúc khi chương trình kết thúc. Những vấn đề doanh nghiệp đặt ra phải tiếp tục được các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý và phản hồi; những sáng kiến phù hợp cần được nghiên cứu, cụ thể hóa; những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương cần được tỉnh tổng hợp, kiến nghị. Qua đó, xây dựng mối quan hệ chính quyền đồng hành - doanh nghiệp tin tưởng - cùng nhau phát triển, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Long phát huy hiệu quả không gian phát triển mới và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới", ông Đặng Văn Chính kỳ vọng.

Các đại biểu làm lễ khai mạc phiên đối thoại

Ảnh: nam long

Ông Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, Vĩnh Long đang có không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, với nhiều dư địa trong nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển.

Từ thực tiễn đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất ba định hướng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy tốt hơn các nguồn lực mới: nâng tầm giá trị sản phẩm đặc trưng; tăng cường kết nối hạ tầng, doanh nghiệp và các mắt xích trong chuỗi giá trị; tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng quy mô, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Đại biểu trình bày tham luận tại phiên đối thoại Ảnh: nam long

Với lợi thế về trái cây, dừa, lúa gạo, thủy sản, làng nghề và các sản phẩm đặc trưng, Vĩnh Long cần thúc đẩy chế biến sâu, chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh. Đồng thời, việc phát triển hạ tầng logistics, kho lạnh, kết nối liên vùng và hạ tầng số sẽ góp phần giảm chi phí, kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến và thị trường.

Thông qua phiên đối thoại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường liên kết giữa doanh nhân trẻ các địa phương, kết nối nguồn lực về đầu tư, thương mại, thị trường và hợp tác kinh doanh; đồng thời tổng hợp các vấn đề, kiến nghị của doanh nghiệp để phục vụ các vòng tiếp theo của VPSF 2026.