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    Thời sựDân sinh

    Kịp thời đưa thuyền viên bị ngạt khí ngoài khơi vào bờ cấp cứu

    Nam Long
    Nam Long
    Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long vừa kịp thời hỗ trợ, đưa một thuyền viên bị ngạt khí trên tàu cá ngoài khơi và bờ cấp cứu.

    Ngày 2.10, tin từ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa thuyền viên bị ngạt khí ngoài khơi vào bờ cấp cứu kịp thời.

    Khoảng 7 giờ ngày 1.10, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, Bộ đội biên phòng Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo có một thuyền viên bị ngạt khí khi đang lao động trên tàu cá.

    Kịp thời đưa thuyền viên bị ngạt khí ngoài khơi vào bờ cấp cứu- Ảnh 1.

    Bộ đội biên phòng dùng ca nô chuyên dụng đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ cấp cứu an toàn

    ảnh: CTV

    Theo trình báo của chủ tàu cá BT-99658-TS, trong quá trình lao động trên tàu, thuyền viên H.V.P (42 tuổi, ở ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) bị ngạt khí, có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xảy ra sự việc, ông P. được đưa sang tàu cá VL-99239-TS để đưa vào bờ cấp cứu. 

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng đã báo cáo, được Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long khẩn trương điều động 1 ca nô và 5 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá VL-99239-TS để hỗ trợ. Ông P. được đưa sang ca nô, sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu, theo dõi và điều trị.

    Kịp thời đưa thuyền viên bị ngạt khí ngoài khơi vào bờ cấp cứu- Ảnh 2.

    Bộ đội biên phòng cùng người dân hỗ trợ đưa thuyền viên gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu

    ảnh: CTV

    Nhờ được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, hiện tại, sức khỏe của ông P. đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

    Việc khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, sơ cứu và đưa thuyền viên bị ngạt khí vào bờ cấp cứu kịp thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân hoạt động trên biển.

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