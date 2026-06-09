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Du lịch Khám phá

Giếng Tiên và Eo Gió: Hành trình khám phá những huyền bí chưa kể

Hà Khanh
Hà Khanh
09/06/2026 16:12 GMT+7

Giữa những vách đá hùng vĩ của Eo Gió, nơi hàng nghìn du khách tìm đến để ngắm bình minh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển xanh Bình Định, tồn tại một địa danh đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian. Đó là Giếng Tiên - mạch nước ngọt tự nhiên nằm sát biển nhưng chưa từng cạn kiệt qua nhiều thế hệ, gắn liền với những câu chuyện được người dân Nhơn Lý luôn tự hào kể lại.

Hãy cùng bước vào thế giới huyền thoại và những bí ẩn phong phú này trong hành trình của bạn tại Eo Gió.

Mạch nước ngọt kỳ lạ giữa vùng biển mặn

Nhắc đến Eo Gió, nhiều người thường nghĩ đến những vách đá kỳ vĩ, những cung đường ven biển uốn lượn hay khung cảnh bình minh tuyệt đẹp. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngay dưới chân những vách đá ấy lại tồn tại một mạch nước ngọt tự nhiên đã gắn bó với đời sống người dân địa phương từ rất lâu đời.

Giếng Tiên nằm nép mình giữa các ghềnh đá ven biển Nhơn Lý. Điều đặc biệt là dù chỉ cách biển vài bước chân, dòng nước nơi đây vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên và chảy quanh năm. Trải qua nhiều mùa nắng gió, nguồn nước này vẫn tồn tại như một món quà mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất ven biển Bình Định.

Giếng Tiên và Eo Gió: Hành trình khám phá những huyền bí chưa kể - Ảnh 1.

Bãi Kỳ Co - danh thắng nổi tiếng của Nhơn Lý, nơi lưu giữ nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa làng biển

ẢNH: LÊ HỒ BẮC

Theo các bậc cao niên trong làng, Giếng Tiên đã xuất hiện từ rất lâu, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của cộng đồng ngư dân địa phương. Không ít du khách khi lần đầu đặt chân đến đây đều bất ngờ trước sự hiện diện của một mạch nước ngọt nằm giữa khu vực bao quanh bởi biển cả. Chính sự độc đáo này đã tạo nên sức hút riêng cho Giếng Tiên suốt nhiều năm qua.

Giếng Tiên và Eo Gió: Hành trình khám phá những huyền bí chưa kể - Ảnh 2.

Giếng Tiên nằm nép mình dưới chân vách đá ven biển, dòng nước trong lành chảy quanh năm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ là một hiện tượng tự nhiên độc đáo, Giếng Tiên còn gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian mang đậm màu sắc văn hóa bản địa. Người dân Nhơn Lý kể rằng từ xa xưa, nhiều gia đình thường tìm đến Giếng Tiên với mong muốn cầu bình an và may mắn. Trước mỗi chuyến vươn khơi, nhiều ngư dân cũng ghé lấy nước như một lời gửi gắm niềm tin cho hành trình thuận buồm xuôi gió. Dù mang màu sắc truyền thuyết dân gian, những câu chuyện ấy phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân miền biển và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên nơi đây.

Địa danh mang giá trị văn hóa của vùng biển Nhơn Lý

Đối với người dân địa phương, Giếng Tiên không đơn thuần là một nguồn nước tự nhiên mà còn là một phần trong bản sắc văn hóa của cộng đồng làng biển. Nơi đây lưu giữ những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh, về niềm tin của người dân trước biển cả và về sự gắn kết giữa các thế hệ cư dân đã sinh sống trên vùng đất này suốt hàng trăm năm. Chính những giá trị ấy đã khiến Giếng Tiên trở thành một địa danh đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của Nhơn Lý bên cạnh những danh thắng thiên nhiên nổi tiếng.

Giếng Tiên và Eo Gió: Hành trình khám phá những huyền bí chưa kể - Ảnh 3.

Du khách tìm đến Giếng Tiên để khám phá một trong những địa danh mang nhiều màu sắc huyền thoại của Nhơn Lý

ẢNH: TRẦN THAO

Không chỉ là cảnh đẹp, đó còn là những câu chuyện

Nếu Kỳ Co hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, bờ kè Nhơn Lý mang đến những góc nhìn gần gũi về cuộc sống làng chài thì Giếng Tiên lại là nơi lưu giữ những câu chuyện văn hóa và ký ức của người dân miền biển. Trong hành trình khám phá Nhơn Lý, Giếng Tiên sẽ đưa du khách đến gần hơn với những câu chuyện dân gian và chiều sâu văn hóa của vùng đất ven biển Bình Định. Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên, lịch sử và tín ngưỡng dân gian đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho địa danh này - một viên ngọc thầm lặng đang chờ được nhiều người biết đến hơn.

Và giữa biển trời Eo Gió, Giếng Tiên vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của lịch sử địa phương, góp phần tạo nên nét riêng cho vùng đất ven biển Bình Định. Có lẽ vì lý do đó mà Giếng Tiên lại trở thành điểm thu hút đông đảo du khách, mang trong mình hình ảnh của niềm tin rằng sẽ có may mắn và bình an hơn khi bạn ghé thăm nơi này.

Giếng Tiên và Eo Gió: Hành trình khám phá những huyền bí chưa kể - Ảnh 4.

Từ Eo Gió đến Giếng Tiên, mỗi điểm dừng chân đều góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về vùng biển Nhơn Lý hôm nay

ẢNH: THÙY LOAN

Trong ấn phẩm “Best in Travel 2026”, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã giới thiệu 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026, trong đó có địa danh Quy Nhơn của Việt Nam nhờ vẻ đẹp hoang sơ của Kỳ Co, Eo Gió và nền ẩm thực độc đáo với danh hiệu "tuyệt vời nhất cho những chuyến phiêu lưu ven biển và các món hải sản ngon miệng”.

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