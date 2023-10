'Gieo hạt mầm tử tế' và 'Những chồi non hy vọng' truyền cảm hứng đến cuộc sống

Tác giả của 2 cuốn sách Gieo hạt mầm tử tế và Những chồi non hy vọng (First News và NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành) là Amy Newmark - chủ nhân của tủ sách Chicken Soup for the Soul nổi tiếng. Từ năm 2008, bà đã xuất bản 190 tựa sách mới cho tủ sách này, hầu hết đều bán chạy tại Mỹ và Canada.

"Nạp" thêm được năng lượng và niềm tin vào cuộc sống

"Không ai có thể đạt được thành công mà không có sự giúp đỡ của người khác và những người khôn ngoan, tự tin sẽ đáp lại sự giúp đỡ ấy bằng lòng biết ơn", sách Gieo hạt mầm tử tế viết.

Tác phẩm bao gồm 27 mẩu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về cách mà con người đối đãi tử tế với nhau, mang đến cho nhau sự chở che ấm áp, trao cho nhau nguồn an ủi, động viên và dành cho nhau một tình cảm đặc trưng chỉ có trong xã hội loài người: tình người. Nó giúp con người vượt qua mọi khổ đau, bất hạnh, mất mát; tìm lại được niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, vào con người.

Đọc những mẩu chuyện như: Những ngày tháng tốt đẹp, Thiên thần trước cửa, Kho báu bí mật…, ta cảm nhận không chỉ nhân vật trong câu chuyện, mà chính con tim mình cũng được sưởi ấm, cũng thổn thức trước những điều tử tế con người dành cho nhau.

Hay những câu chuyện như: Chuyến đi đến tương lai, Điều kỳ diệu giữa cơn bão tuyết, Đơn giản là giờ đến lượt bạn… sẽ giúp người đọc nhận ra có những hành động tử tế hằng ngày tưởng nhỏ, nhưng lại mang đến những thay đổi lớn lao, có giá trị vô cùng kỳ diệu, làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, và có khi cứu được cả mạng người.

Còn Những chồi non hy vọng là tuyển tập gồm 25 câu chuyện, trong đó Vượt lên nỗi sợ hãi, Khởi đầu bằng 1 đô-la, Chiến đấu như con gái, Sức mạnh của nụ cười, Nuôi dưỡng niềm tin … ca ngợi cách con người vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn cuộc sống để tiếp tục tiến về phía trước bằng chính nghị lực, niềm tin và hy vọng của mình. Hy vọng như những chồi non, nếu được chăm sóc, nâng niu sẽ vươn mình lớn dậy, thành cây lá xanh tươi của cuộc đời.

Những chồi non hy vọng gồm 25 câu chuyện hay NXB

Đọc 2 tác phẩm Gieo hạt mầm tử tế và Những chồi non hy vọng, người đọc hẳn sẽ thấy mình như được "nạp" thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống. Đọc để biết rằng: "Thụ động tạo ra nỗi ngờ vực và sợ hãi, còn hành động tạo ra lòng tự tin và dũng cảm. Nếu bạn muốn vượt qua một nỗi sợ hãi, đừng ngồi yên trong nhà và nghĩ ngợi về nó. Hãy bước ra ngoài và hành động" (Tôi hành động). Và đọc, để hiểu: "Trong cuộc sống, bi kịch không nằm ở việc ta không đạt được mục tiêu, mà nằm ở chỗ ta không hề có mục tiêu để vươn đến" (Tấm bản đồ kho báu)...