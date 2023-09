Giết người tình, lãnh án chung thân

Sáng 26.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, ngụ Bình Dương) tù chung thân về tội “giết người”. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ đến năm 18 tuổi, tổng số tiền 233 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến TRỌNG NGHĨA

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4.2020 đến tháng 7.2022, Nguyễn Văn Tiến quen biết chị Lê Thị Th. và cùng nhau thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng tại TX.Bến Cát (Bình Dương). Do Tiến thường ghen tuông, phát sinh mâu thuẫn với chị Th. nên ngày 1.8.2022, chị Th. cùng Lê Thị Quỳnh Tr. (con riêng của chị Th.) thu dọn đồ đạc, chuyển đi.

Biết chị Th. và cháu Tr. đang thuê phòng trọ ở P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), khoảng 11 giờ ngày 2.8.2022, Tiến đến nhà trọ này để thuê phòng bên cạnh phòng chị Th.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày (2.8.2022), chị Th. và cháu Tr. đi chơi về, biết Tiến đang ở phòng bên cạnh nên chị Th. sang phòng của Tiến để nói chuyện. Khi nói chuyện, Tiến trách chị Th. sao quen với Tiến mà vẫn còn về Thanh Hóa, quen và quan hệ tình dục với người khác thì giữa chị Th. và Tiến xảy ra mâu thuẫn, chị Th. đòi chia tay.

Tức giận, Tiến dùng tay phải kẹp cổ chị Th. từ phía sau, dùng tay trái nắm cổ tay phải kéo mạnh về phía sau, dùng lực siết cổ, sau đó bóp cổ làm chị Th. bị chèn ép đường thở, khiến chị Th. tử vong.

Vụ việc sau đó bị con gái chị T. và quản lý nhà trọ phát hiện, trình báo Công an P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Phía đại diện gia đình bị hại cũng mong xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo Tiến.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Tiến là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Theo HĐXX, cần xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội, do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án chung thân về tội giết người.