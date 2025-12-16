Giga Digital 2025: Đột phá mạng lưới, đối tác TMĐT, đồng tổ chức sự kiện quốc tế

Đột phá về quy mô bán lẻ và danh mục sản phẩm

Về mạng lưới vật lý, năm 2025 Giga Digital đã duy trì và tăng tốc phủ sóng chuỗi cửa hàng, đạt mốc 7 showroom tại các trung tâm thương mại cao cấp, đặc biệt là hiện diện mạnh mẽ tại chuỗi AEON MALL, mang lại sự tiện lợi cao nhất cho khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Trong tháng 12 này, showroom thứ 8 dự kiến sẽ khai trương tại AEON MALL Tân Phú Celadon, TP.HCM.

Hệ sinh thái GIGA.vn cực kỳ đa dạng, bao trọn mọi nhu cầu sống hiện đại, từ robot hút bụi, máy hút ẩm, máy lọc không khí... ẢNH: GIGA DIGITAL

Về danh mục sản phẩm, đơn vị liên tục mở rộng dải sản phẩm, chọn lọc và đưa về Việt Nam các thiết bị gia dụng và công nghệ thông minh chính hãng từ hơn 20 thương hiệu toàn cầu như: Ecovacs, Tineco, Lumias, Xiaomi, LG, Philips... Mỗi sản phẩm đều được đội ngũ chuyên gia kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và khả năng tích hợp trước khi đến tay người tiêu dùng.

Giga Digital - GIGA.vn khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hàng đầu

Trong năm nay, GIGA.vn đã củng cố vững chắc vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thương mại điện tử (TMĐT) uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với vai trò là đối tác chính thức của các nền tảng lớn như: Shopee, Lazada và TikTok Shop, cùng mạng lưới hơn 300 KOC/KOL đa ngành hàng, Giga Digital cung cấp dịch vụ Ecommerce chuyên nghiệp, thiết kế linh hoạt theo nhu cầu của từng thương hiệu. Hiện là đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong nước và đã hỗ trợ thành công hàng loạt thương hiệu quốc tế danh tiếng, góp phần đưa các sản phẩm công nghệ và gia dụng chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.





GIGA.vn có quy trình vận hành Ecommerce chuyên nghiệp ẢNH: GIGA DIGITAL

Dịch vụ Ecommerce của Giga Digital bao trọn toàn bộ quy trình, từ quản lý gian hàng, tối ưu hiển thị, xây dựng chiến lược nội dung, Affiliate Marketing và chạy quảng cáo. Đồng thời, GIGA.vn còn chuyên trách sản xuất video, livestream bán hàng, tư vấn triển khai chiến dịch với KOL/KOC uy tín, chăm sóc khách hàng và xử lý hậu mãi. Việc báo cáo dữ liệu thường xuyên giúp tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Nhờ các giải pháp toàn diện các thương hiệu đối tác đã đạt được sự hiện diện nổi bật trên TMĐT, doanh số và tỷ lệ chuyển đổi tăng trưởng bền vững, cùng với nội dung và hình ảnh chuyên nghiệp, đảm bảo nhận diện thương hiệu đồng bộ.

GIGA.vn giúp các đối tác phát triển thương hiệu và đạt được tăng trưởng doanh thu đột phá ẢNH: GIGA DIGITAL

Giga Digital 2025: Vượt qua vai trò phân phối, trở thành đối tác vận hành sự kiện chuẩn quốc tế

Giga Digital đã nâng tầm vị thế khi đồng tổ chức sự kiện quốc tế mang tính bước ngoặt, "Extra in every way, Ahead in every play", đánh dấu lần đầu tiên ECOVACS Global đặt dấu ấn tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 700 khách mời từ 7 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng sự góp mặt của hơn 30 đơn vị báo chí và truyền thông hàng đầu. Đặc biệt, sự kiện có sự giao lưu của Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, Đại sứ thương hiệu ECOVACS Việt Nam ngành hàng Robot hút bụi thông minh.

Đằng sau thành công của các sự kiện luôn có sức mạnh đồng hành từ đội ngũ Giga Digital. Đơn vị tham gia xuyên suốt mọi khâu, từ setup kỹ thuật, điều phối khách mời, đến hỗ trợ truyền thông. Thành công này đã khẳng định GIGA.vn không chỉ là nhà phân phối mà còn là đơn vị có năng lực tổ chức và vận hành sự kiện chuyên nghiệp, qua đó nâng cao tầm ảnh hưởng trên thị trường bán lẻ gia dụng thông minh.

Sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ Giga Digital nhận được đánh giá cao từ đối tác, khẳng định văn hóa làm việc kỷ luật, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm ẢNH: GIGA DIGITAL

Để không bỏ lỡ các đợt ưu đãi hấp dẫn, độc giả và quý khách hàng nên theo dõi ngay Fanpage chính thức của Giga Digital - GIGA.vn tại đây.