Gil Lê khóc nghẹn khi nhóm thí sinh bị loại khỏi 'Nữ hoàng vũ đạo đường phố'

Gil Lê buồn bã khi nhóm SSWARRIORZ bị loại khỏi chương trình Ảnh: BTC

Chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố tập 10 vừa lên sóng. Tiếp nối tập trước, các nhóm nhảy thực hiện nhiệm vụ Siêu đội hình, được đánh giá và chấm điểm từ ban giám khảo mới gồm Diệp Lâm Anh, Hari Won và hai giám khảo người Hàn là Knucks, Waackxxy. Dẫn dắt chương trình là MC Gil Lê.

5 nhóm nhảy tham gia gồm SSWARRIORZ, OOPS!, F.E.D, HANOIXGIRLS và SO FIRE mang đến những phần trình diễn bùng nổ, cuốn hút, nhận về nhiều lời khen lẫn góp ý thẳng thắn từ các giám khảo. Sau phần thi nhiệm vụ Siêu đội hình, OOPS! tạm dẫn đầu với với 383 điểm, xếp thứ hai là SO FIRE với 338 điểm, F.E.D nhận được 337 điểm, HANOIXGIRLS được 326 điểm và đứng cuối cùng là SSWARRIORZ với 306 điểm. Thế nhưng, Gil Lê thông báo điểm số đánh giá của ban giám khảo chưa đảm bảo an toàn mà số phận các nhóm nhảy phụ thuộc vào phần bình chọn từ khán giả.

Nhóm F.E.D dẫn đầu với 937 điểm, được tiến thẳng vào chung kết Ảnh: BTC

Kết quả cuối cùng, nhóm giữ vị trí thứ nhất là F.E.D với 937 điểm, đứng thứ hai là SO FIRE với 908 điểm. Hai nhóm này được tiến thẳng vào đêm chung kết. Nhóm hạng 3 là HANOIXGIRLS với 866 điểm và hạng 4 thuộc về OOPS! với 863 điểm. Hai nhóm sẽ trực tiếp tham gia đấu vòng loại để tìm cơ hội vào chung kết. Nhóm thứ 5 không có cơ hội tham gia vòng đấu loại và buộc phải ra về là các cô gái của SSWARRIORZ.

Chia sẻ tại chương trình, trưởng nhóm Mai Thiên Quân cho biết nhóm muốn thể hiện tinh thần phụ nữ mạnh mẽ, đầy năng lượng, có thể tự do làm mọi thứ mình muốn. Cùng với các thành viên gồm: Balienzz, Len Len, Groovie, Ji.U, nhóm SSWARRIORZ đã để lại những màn trình diễn thực sự ghi dấu trong lòng khán giả.

Khi phải rời khỏi sàn đấu, dù còn nhiều tiếc nuối, tất cả thành viên đều cảm thấy họ đã có những khoảng thời gian hạnh phúc và đáng giá nhất vì được chia sẻ và làm việc cùng nhau tại Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Riêng Mai Thiên Quân khi biết được kết quả, cô có phần tự trách mình khi không thể đưa các thành viên cùng tiến đến chung kết. Ngược lại, mỗi "chiến binh" của SSWARRIORZ lại cho rằng họ đều biết ơn Mai Thiên Quân là một trưởng nhóm tuyệt vời, luôn động viên tinh thần và bao quát, hết lòng hỗ trợ mọi người để tạo nên một khối đoàn kết rất chắc chắn.

Các thành viên SSWARRIORZ rơi nước mắt khi chia tay Nữ hoàng vũ đạo đường phố Ảnh: Chụp màn hình

"Qua các phần thi, tụi mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình tự hào vì mọi người đã vượt qua được giới hạn bản thân trong nhiều khoảnh khắc. Sau khi xem qua video các nhóm nhảy trong nhiệm vụ này, mình thấy tự hào về tất cả mọi người. Mình hy vọng đến chung kết mọi người phải cháy hơn nữa để cho người ta thấy Việt Nam cũng có những vũ công giỏi", Mai Thiên Quân bày tỏ.

Không chỉ thí sinh, ngay cả MC Gil Lê cũng không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc lắng nghe những chia sẻ chân tình từ các thành viên của SSWARRIORZ. Cô xúc động chia sẻ: "Thay mặt chương trình, Gil cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Các bạn là những mảnh ghép không thể thiếu của Nữ hoàng vũ đạo đường phố".