Giới chủ nhà Glazer bất ngờ không bán CLB M.U nữa

"Giới chủ nhà Glazer muốn bán CLB M.U với mức giá tới 10 tỉ bảng. Hai nhà đầu tư gồm Sheikh Jassim từ Qatar và tỉ phú Jim Ratcliffe từ Anh, nổi lên là các ứng viên hàng đầu có thể mua lại M.U. Nhưng mức giá họ đưa ra (khoảng 6 tỉ bảng) được cho không đáp ứng yêu cầu của nhà Glazer", tờ The Mail on Sunday cho biết từ nguồn tin riêng.

Vụ mua bán CLB M.U bất thành The Mail on Sunday

CLB M.U bị rút khỏi thị trường mua bán chắc chắn sẽ gây ra sự giận dữ cho CĐV đội bóng, những người phản đối nhà Glazer suốt nhiều năm nay.

Theo tờ The Mail on Sunday: "Nhà Glazer rút CLB M.U khỏi thị trường, nhưng họ vẫn có thể đưa đội bóng trở lại để bán cho chủ mới vào năm 2025. Giới chủ Mỹ tin rằng tổng giá trị của M.U phải từ 7 tỉ bảng lên đến 10 tỉ bảng. Trong vòng 2 năm tới, môi trường đầu tư cũng sẽ tốt lên. Họ tin rằng sẽ có những nhà đầu tư chịu chi hơn để bán CLB với giá cao hơn hiện nay (mức đề nghị 6 tỉ bảng).

Một trong những yếu tố nữa dẫn tới quyết định nhà Glazer rút M.U khỏi thị trường, đó là trong thời gian tới, doanh thu bản quyền truyền hình sẽ tăng lên. Việc mở rộng giải FIFA Club World Cup từ năm 2025 lên 32 đội, kỳ World Cup 2026… cũng hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Các sự kiện này đều diễn ra ở Mỹ, nên cũng sẽ nâng cao sự quan tâm của các tỉ phú từ nước Mỹ đầu tư vào bóng đá. Do đó, nhà Glazer rút CLB M.U khỏi thị trường hiện nay, để chờ cơ hội tốt hơn, bán đội bóng với giá cao từ năm 2025", tờ The Mail on Sunday chia sẻ thêm.

Sân Old Trafford của CLB M.U AFP

Bên cạnh đó, nhà Glazer hiện ủng hộ tối đa HLV Erik ten Hag, hy vọng nhà cầm quân người Hà Lan này trong 2 mùa tới gồm 2023 - 2024 và 2024 - 2025 giúp CLB M.U giành nhiều danh hiệu vô địch. Qua đó, sẽ làm tăng giá bán CLB lên cao hơn như mong muốn.