Giới chức Mỹ tin xung đột Ukraine có thể giảm nhịp đến 6 tháng vì mùa đông

Tờ báo hôm 13.11 đưa tin Washington dự đoán những bước tiến của hai bên sẽ dừng lại. Theo các quan chức giấu tên, "việc tạm dừng do thời tiết" trong cuộc xung đột có thể kéo dài tới 6 tháng.

Nhiệt độ thấp hơn và mặt đất đóng băng sẽ giúp xe tăng và xe tải di chuyển dễ dàng hơn, nhưng theo The New York Times, tuyết dày và thời tiết lạnh giá vẫn sẽ làm khó Nga trong hoạt động tấn công Ukraine.

Thay vào đó, các nguồn tin cho rằng Moscow có thể sẽ tập trung vào tấn công bằng tên lửa liên tục vào quân đội Kyiv, các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và lưới điện của Ukraine.

Giới chức chính quyền Tổng thống Biden cũng nói rằng điều quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh là tranh thủ thời gian tạm dừng này để củng cố lại kho vũ khí phòng thủ và tấn công của Ukraine.

The New York Times dẫn lời ông Seth G. Jones, phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định rằng phía Ukraine "có vẻ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phá hoại dọc theo tiền tuyến với Nga. Đây là những hoạt động ám sát hoặc phá hoại nhắm vào những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine".





Trong khi đó, Kyiv đã bác bỏ khả năng tạm ngưng hoạt động quân sự của mình.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov tuyên bố: "Chúng tôi có thể giành lại các lãnh thổ của mình bất kể thời tiết, bất kể mùa nào".

Phía Nga không đưa ra tuyên bố cụ thể nào về kế hoạch trong mùa đông. Tuy nhiên, giới chức Moscow đã nhiều lần khẳng định sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã vạch ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 12.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng điều đó có thể được thực hiện thông qua các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng hiện lại không thể vì lập trường của Ukraine.