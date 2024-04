Giới khoa học bất ngờ vì ong nghệ có thể sống dưới nước cả tuần

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn để xem liệu các loài ong nghệ khác có đặc điểm tương tự hay không AFP

Tờ The Globe and Mail ngày 17.4 dẫn một nghiên cứu mới công bố cho thấy ong nghệ có thể sống sót nhiều ngày dưới nước, cho thấy loài côn trùng này có thể chịu được lũ lụt gia tăng do biến đổi khí hậu đe dọa hang ổ ngủ đông của chúng.

"Sự sống sót của các loài thụ phấn rất quan trọng đối với hệ sinh thái này là đáng khích lệ trong bối cảnh xu hướng suy giảm đáng lo ngại về quần thể của chúng trên toàn cầu", theo nhà sinh vật học Sabrina Rondeau tại Đại học Ottawa (Canada).

"Hiện tại, một phần ba số loài ong nghệ trên thế giới đang bị suy giảm. Nếu có thể loại bỏ lũ lụt như một mối đe dọa tiềm tàng đối với loài ong thì chúng ta có thể tập trung chú ý vào các mối đe dọa khác chắc chắn đang gây hại cho chúng", theo tiến sĩ Rondeau.

Tiến sĩ Rondeau tình cờ chú ý khả năng kỳ lạ này của loài ong nghệ vào năm 2021, khi cô làm việc tại Đại học Guelph (Canada) và đang thực hiện một thí nghiệm để xác định xem ong nghệ chúa ngủ đông bị ảnh hưởng như thế nào bởi dư lượng thuốc trừ sâu trong đất.

Chỉ có ong nghệ chúa mới ngủ đông bằng cách đào hang dưới lòng đất vào mùa thu. Khi mùa xuân đến, chúng xuất hiện và bắt đầu sinh đàn mới, từ đó tạo ra thế hệ ong chúa tiếp theo.

Trong thí nghiệm, tiến sĩ Rondeau nhận được một lô hàng gồm 300 con ong nghệ chúa và giữ trong tủ lạnh để duy trì trạng thái ngủ đông.

Tuy nhiên, hơi nước ngưng tụ trong tủ lạnh nhỏ giọt xuống các thùng đựng ong, làm đầy 4 thùng khiến ong chúa bên trong bị ngập trong nước trong một thời gian dài trước khi vấn đề được phát hiện.

"Tôi chắc chắn rằng những con ong chúa đã chết. Tôi vớt nước ra và ngạc nhiên là chúng vẫn còn sống", theo tiến sĩ Rondeau.

Do đó cô và Giáo sư Nigel Raine tại Đại học Guelph tiến hành thí nghiệm mới. Sử dụng 143 con ong còn lại từ thí nghiệm trước, họ chọn ra 17 con và đặt trong hộp có đất nhưng không có nước, dùng để đối chứng.

Số còn lại được cho vào nước ở các mức độ khác nhau, trong thời gian 8 giờ, 24 giờ và 7 ngày. Kết quả là hầu hết những con ong đều sống sót, với tỷ lệ khoảng 90%, tương tự nhóm đối chứng.

Sau đó, tất cả những con ong được bảo quản trong các thùng chứa đất khô và được kiểm tra lại sau 4 và 8 tuần. Tình trạng của những con từng bị chìm cũng không khác gì những con khác.

Những con ong ngủ đông sẽ không cần nhiều ô xy để tồn tại, nhưng không rõ nó đến từ đâu hoặc được bảo quản như thế nào trong cơ thể chúng.

Nhà sinh vật học Sheila Colla tại Đại học York (Canada), người không tham gia nghiên cứu, nhận định rằng phát hiện mới cho thấy còn nhiều điều chưa khám phá về loài ong nghệ.