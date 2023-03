Giới siêu giàu chọn đầu tư vào đâu?

Báo cáo cho biết 3 ưu tiên mà người siêu giàu lựa chọn để đầu tư vẫn là bất động sản, cổ phiếu - cổ phần và trái phiếu. Cuộc khảo sát được tiến hành với hơn 500 người siêu giàu, gồm chủ ngân hàng tư nhân, cố vấn tài chính và văn phòng gia đình, đại diện cho khối tài sản tổng cộng hơn 2.500 tỉ USD.

Trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu, bất động sản chiếm tỷ lệ cao hơn là cổ phiếu. Trong đó, báo cáo của Knight Frank đã phân tách khoản đầu tư này thành đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Khoản đầu tư nhiều nhất là nhà ở chính và bất động sản thứ 2, thứ 3... (gọi chung là bất động sản không để ở), chiếm 32%. Bên cạnh đó, có khoảng 21% được đưa trực tiếp vào bất động sản thương mại, trong khi 13% đầu tư thông qua quỹ nợ hoặc ủy thác đầu tư bất động sản (REITs).

Bất động sản chiếm đa số trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu NGỌC THẮNG

Tính chung cả hai khoản bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại, đầu tư bất động sản chiếm hơn 50% tài sản của người giàu. Knight Frank còn chỉ ra, bất động sản chính là khoản đầu tư an toàn nhất trong góc nhìn của giới siêu giàu. Song song đó, giới siêu giàu đổ 26% vốn đầu tư của mình vào cổ phiếu và cổ phần công ty; trái phiếu chiếm 17%.

Ngoài ra những người giàu có này còn đầu tư mạo hiểm, đầu tư theo đam mê như tác phẩm nghệ thuật, ô tô và rượu...

Báo cáo The Wealth Report ghi nhận năm 2022 là năm có khối lượng đầu tư bất động sản thương mại cao thứ hai từ các nhà đầu tư tư nhân, vốn hóa từ những tài sản được định giá lại và tỷ giá hối đoái có lợi. Theo đó, 32% số người siêu giàu ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC) cho biết họ có ý định tăng cường đầu tư vào bất động sản thương mại, so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 28%...

Khá bất ngờ khi Việt Nam là một trong 5 điểm đến hàng đầu được giới siêu giàu Singapore lựa chọn để đầu tư bất động sản. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam được xem là một trong những điểm đến đầu tư sáng giá của giới siêu giàu trong khu vực. Các đô thị, vùng ven biển và nông thôn Việt Nam luôn tiềm ẩn giá trị cao đối với nhà đầu tư bất động sản.

So sánh với các đô thị lớn trên thế giới, TP.HCM đứng thứ ba về mức giá phải chăng của căn hộ hạng sang, sau Sao Paulo (Brazil) và Cape Town (Nam Phi). Điều này khiến thành phố trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản trong khu vực.

Giá bất động sản hạng sang tại các đô thị lớn KNIGHT FRANK

Ông Alex Crane, Giám đốc điều hành Knight Frank Việt Nam cho biết: “Năm 2022, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm cao độ từ các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản thương mại tại Việt Nam, phần lớn trong số đó đến từ nguồn vốn tư nhân, gồm cả giao dịch mua bán lớn nhất do Knight Frank xúc tiến trong 12 tháng qua. Theo dự đoán của Knight Frank, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2023, tuy vậy định giá bất động sản trong nước cũng sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ khắp châu Á. Lý do là nhà đầu tư tư nhân cũng có thể khai thác, tận dụng cơ hội từ các nền kinh tế đang phát triển khác, hoặc tại những thị trường phát triển nơi có lợi thế hơn Việt Nam về độ an toàn và khả năng sinh lợi".