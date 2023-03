VinaCapital hợp tác đầu tư bất động sản với tập đoàn đến từ Nhật Bản

VinaLiving là đơn vị phát triển thành công các dự án nhà ở cao cấp dành cho tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Điển hình là dự án Nine South ở Nhà Bè, The Garland ở quận 9, Azura, The Ocean Villas ở Đà Nẵng và Quy Nhơn... Còn tập đoàn Ryobi được thành lập cách đây hơn 100 năm tại Okayama, Nhật Bản và khởi đầu là công ty phát triển đường sắt. Đến nay, tập đoàn có hơn 40 công ty trực thuộc hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm giao thông vận tải và du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị, logistics...