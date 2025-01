Giới thiệu Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Đây là thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng, cho biết tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ diễn ra chiều 17.1.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết Ban Bí thư đã đồng ý giới thiệu ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, tham gia Đảng đoàn và đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương, bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vừa diễn ra tại Thành ủy Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Ông Trần Việt Trường (53 tuổi, quê H.Phụng Hiệp, Hậu Giang), từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Bí thư Q.Ninh Kiều, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ năm 2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.

Theo ông Lê Minh Hưng, Cần Thơ là một trong 6 thành phố lớn trực thuộc T.Ư, là đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế của vùng ĐBSCL. Thời gian qua, Cần Thơ đã được T.Ư, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, quan tâm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự lãnh đạo sát sao, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật, trong năm 2024, tăng trưởng kinh tế của TP.Cần Thơ đạt 7,12 % (tăng so với cùng kỳ), cao hơn mức bình quân cả nước. Giá trị thu nhập bình quân đầu người trên 105 triệu đồng. Đặc biệt, cơ cấu ngành kinh tế của Cần Thơ có sự chuyển dịch tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm trên 19.000 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu T.Ư giao).

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 33% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Thành phố cũng làm rất tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách. Tình hình đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Trước đó, cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhận quyết định của Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ, thay cho ông Nguyễn Văn Hiếu, nhận quyết định của Bộ Chính trị làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.