Giới thiệu trường theo 'phong cách World Cup' làm gen Z thích thú

Nhiều clip giới thiệu trường theo "phong cách World Cup" dùng nhạc sôi động nhịp nhanh và mạnh bắt tai, lời thoại mạnh mẽ, dứt khoát mang tính "hô hào" như trong cổ động bóng đá khi nói về các khoa, ngành đào tạo, đặc điểm hay slogan của trường đang được chia sẻ "rầm rộ" trên TikTok.

Các clip theo phong cách này thu hút nhiều lượt xem, nhiều lượt bình luận sôi nổi. Sinh viên các trường thích thú, khi mà World Cup 2026 đang đến gần khiến cho trào lưu này càng được lòng người trẻ.

Clip phong cách World Cup: Tăng thêm tình yêu trường

Trần Khải Hoàng, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết rất tự hào khi xem clip giới thiệu về trường.

Theo Hoàng, xu hướng giới thiệu trường theo "phong cách World Cup" trên TikTok là một cách làm sáng tạo, mang tính giải trí và giúp thu hút sự chú ý của giới trẻ, nhất là khi World Cup 2026 sắp khởi tranh.

"Theo em thì xu hướng này khó có thể thay thế hoàn toàn những video giới thiệu trường theo phong cách truyền thống từ trước đến giờ, nó chỉ hot khi đang chờ World Cup 2026 đến thôi, nhưng góp phần làm mới hình ảnh giáo dục đại học và thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong trường học", Hoàng nói.

Cùng quan điểm, Trần Huệ An Thư, sinh viên Khoa Xét nghiệm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng những clip giới thiệu trường theo phong cách độc lạ, bắt trend World Cup dễ tạo sự chú ý với sinh viên, các bạn trẻ nói chung.

Qua hình ảnh trường được quảng bá, được nhiều sinh viên ngoài trường biết tới. "Khi xem hết clip về trường, em thấy hay vì nội dung sáng tạo, giúp em và mọi người hiểu thêm những khoa, ngành, từ đó yêu thêm ngôi trường mà mình đang theo học", An Thư chia sẻ.

Nói về xu hướng giới thiệu hình ảnh trường theo "phong cách World Cup" trên TikTok, Nguyễn Đặng Trúc Chi, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết bản thân mấy ngày qua có theo dõi và rất thích thú với các clip này.

Theo Chi, các clip có nội dung mang màu sắc "căng" và mạnh rất khác với phong cách truyền thống giới thiệu trường thường thấy. "Đây là cách quảng bá thú vị, hài hước, giúp trường trở nên gần gũi hơn với giới trẻ. Tham gia các trend trên mạng xã hội cũng cho thấy hình ảnh trường em năng động, bắt kịp xu hướng của sinh viên chúng em, làm em yêu nơi mình học nhiều hơn", Chi nói.

Thu hút học sinh vào trường

Các clip sáng tạo, trẻ trung cùng màu sắc cạnh tranh thú vị giữa các trường, theo nhiều bạn trẻ, xu hướng này giúp hình ảnh trường học trở nên ấn tượng hơn trong mắt học sinh THPT và các tân sinh viên tương lai.

Nguyễn Thiên Kim, sinh viên ngành Nhật Bản học, Khoa Đông phương học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc Gia TP.HCM) nhận định xu hướng giới thiệu trường đại học theo "phong cách World Cup" trên TikTok đang tạo ra sự mới mẻ và thú vị trong cách quảng bá hình ảnh trường học.

Theo Thiên Kim, những clip này giúp gây ấn tượng với học sinh chuẩn bị vào đại học, từ đó thúc đẩy các bạn chủ động đăng ký nguyện vọng cũng như tìm hiểu thêm về môi trường học tập mới. "Ngoài ra, nó cũng tạo cảm giác tự hào, gắn kết cho sinh viên đang theo học tại trường. Xem clip em cảm thấy đầy hãnh diện, vui vẻ, thoải mái và có động lực để cố gắng học tập thêm", Kim chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, sinh viên Khoa xét nghiệm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân cảm thấy khá thích thú với những clip giới thiệu trường theo "phong cách World Cup" đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Châu, đây là cách làm khá độc đáo và sáng tạo, dễ thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ. "Khi em lướt trúng các clip phong cách này, em thấy nội dung khá thú vị, hài hước khác với cách giới thiệu trường thông thường", Châu chia sẻ.