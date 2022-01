Giới trẻ 'chết mê chết mệt' với đường mai đẹp rực rỡ

16 giờ chiều nay, đường mai chào xuân 2022 mới chính thức mở cửa nhưng từ sáng sớm đã có không biết bao nhiêu lượt người trẻ tìm đến để chụp hình.

Thấy đường mai là thấy mùa xuân về

Chọn cho mình màu áo dài đỏ tươi để nổi với sắc mai vàng, Trương Thị Mỹ Trân (24 tuổi, ngụ hẻm 71 đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã đến đường mai từ lúc 6 giờ sáng.

“Mình thấy trên mạng mọi người đăng hôm nay đường mai sẽ mở, sẵn đang chủ nhật nên mình tranh thủ đi chụp vài bộ hình. Mà đi từ Thủ Đức lên đây, lại còn phải trang điểm các kiểu nên mình đi từ rất sớm. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, đi sớm cho vắng mới dễ chụp hình. Bộ áo dài này là mình đầu tư thuê từ tối hôm qua đó, nói chung mê mẩn đường mai nên không năm nào bỏ được”, Trân khoe.

Cô nàng chỉ tiếc là vườn mai phía bên trong sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chưa mở cửa, nên đành tranh thủ chụp không gian đường mai và phố ông đồ, dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai. Trân nói: “Mình chụp đường mai dọc phố ông đồ trước, chiều mở cửa vườn mai ở trong thì vào chụp thêm. Nay ngày nghỉ nên mình sẽ ở đây chụp hình cả ngày cho thỏa”.

Đi cùng với Trân là 2 cô bạn cùng phòng Nguyễn Trần Quỳnh Như và Mai Thị Thu Hương. Hôm nay Như nhận nhiệm vụ làm phó nháy cho 2 cô bạn tỏa sáng.

“Mình chụp hình không ăn ảnh nên ít khi chụp hình, nhưng chụp cho người khác thì khá ổn. Mặc dù làm phó nháy nhưng thấy 2 bạn thuê áo dài mặc cũng háo hức quá, thế là cũng tậu luôn một bộ về mặc. Có thấy nhiếp ảnh gia nào mặc áo dài chụp hình như mình không (cười)?”, Như hài hước chia sẻ.

Như cho biết dù không thích chụp hình nhưng hầu như năm nào cũng ra đường mai để chụp hình cho mấy người bạn. “Cứ thấy đường mai là thấy mùa xuân về. Mình thấy mỗi dịp cuối năm, cứ ra đến đường mai là tâm trạng và lòng người cũng rạo rực và náo nức hẳn lên”, Như bày tỏ.

Nhiều góc sống ảo đẹp mê mẩn

Ngoài đường mai dọc phố ông đồ ngay trước mặt tiền Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM thì vườn mai và những tiểu cảnh các làng nghề truyền thống, mô hình chợ nổi trên không vô cùng độc đáo được bố trí, sắp xếp rất dụng công bên trong sân 4A hứa hẹn sẽ là điểm đến mà không một bạn trẻ nào muốn bỏ qua vào những ngày cuối năm tết đến, xuân về.





Lấy ý tưởng từ mô hình chợ nổi trên sông rất đặc trưng của người dân miền Tây, ban tổ chức chương trình Lễ hội Tết Việt năm 2022 (bao gồm cả không gian đường mai và phố ông đồ) muốn cách điệu và tạo điểm nhấn cho đường mai năm nay nên đã làm thành mô hình chợ nổi trên không. Những ụ rơm được đặt trên cao đi kèm thuyền hoa, thuyền trái cây vô cùng bắt mắt. 16 giờ chiều nay, khi vườn mai chính thức mở cửa thì mô hình chợ nổi trên không sẽ là một trong những vị trí chụp hình rất lý tưởng cho mỗi bạn trẻ khi đến với đường mai.

Ngoài ra, còn có những chiếc đèn lồng Hội An treo trên khung tre do các nghệ nhân ở Bình Dương làm thủ công. Ban đêm, đây hứa hẹn sẽ là nơi để các bạn trẻ cho ra đời rất nhiều tấm hình lung linh, huyền ảo, giống như được đắm mình ở phố cổ Hội An.

Đứng từ ngoài cổng nhìn vào, Đặng Thị Thanh Tuyền (21 tuổi, ngụ tại hẻm 11, đường Nguyễn Văn Khối, P.11, Q.Gò Vấp) trầm trồ: “Không chỉ có vườn mai, mà vườn cúc mâm xôi kế bên cũng sẽ là nơi chụp hình rất đẹp. Nhất định chiều nay sẽ vào chụp hình để không phí công chạy từ Gò Vấp lên đây từ sớm”.

Tuyền cho biết sáng giờ đã chụp được khá nhiều hình ưng ý với phố ông đồ và đường mai. Theo Tuyền, năm nay hoa mai được bố trí nhìn đẹp hơn các năm, có những cây mai còn treo cả những chiếc lồng đèn nhỏ xinh nên chụp hình rất đẹp.

“Nói chung không có từ gì để diễn tả. Chỉ biết chết mê chết mệt khi đến với nơi đây. Mà hình như năm nào cũng thế, đường mai và phố ông đồ luôn thu hút rất nhiều người. Đơn giản vì quá đẹp và nhiều góc để lên hình lung linh", Tuyền bày tỏ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả mọi người khi đến với đường mai đều đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch. Mọi người chỉ tháo khẩu trang ra lúc chụp hình và lại mang vào ngay sau khi chụp hình xong.