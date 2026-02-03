Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ diện áo dài đổ xô check-in phố ông đồ TP.HCM
Video Đời sống

Giới trẻ diện áo dài đổ xô check-in phố ông đồ TP.HCM

03/02/2026 04:00 GMT+7

Những ngày cận tết, phố ông đồ và đường mai tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, nơi diễn ra Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 đón rất nhiều bạn trẻ và du khách đến dạo chơi, chụp ảnh và cảm nhận không khí tết sớm.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, phố ông đồ và đường mai tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (phường Sài Gòn) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và nhiều du khách. Không khí tết lan tỏa khắp không gian, từ sắc vàng rực rỡ của hoa mai, sắc đỏ nổi bật của câu đối đến gam màu tươi sáng của những tà áo dài.

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để dạo chơi, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đầu năm. Xen giữa dòng người tham quan là sự xuất hiện của các khách mời, nghệ sĩ, cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Năm nay, Lễ hội Tết Việt mang chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống thông qua hệ thống không gian trang trí giàu tính biểu tượng. Ngay từ cổng chính, linh vật ngựa năm Bính Ngọ 2026 với tạo hình mạnh mẽ, vươn mình từ hoa mai vàng, thu hút đông đảo du khách dừng chân chụp ảnh.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để dạo chơi, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đầu năm

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Càng đi sâu vào bên trong, hành trình trải nghiệm nghệ thuật “Vó ngựa khai xuân” mở ra với nhiều không gian khác nhau. Trong đó, Khai xuân Hỷ lực nổi bật với sắc đỏ của pháo hoa; Khai xuân Tốc lực gây ấn tượng với hình ảnh ngựa có cánh tung bay giữa ngàn mây; Khai xuân Tài lực tái hiện sự thịnh vượng qua đàn ngựa vàng tiến về phía trước trên những đồng tiền cổ. Đặc biệt, khu vực Khai xuân Trí lực với hình ảnh chú ngựa trắng đặt giữa bàn cờ thế và hệ thống đồng hồ lớn thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh các không gian nghệ thuật, Lễ hội Tết Việt còn trưng bày nhiều hình ảnh về các công trình tiêu biểu của TP.HCM. Sắc đỏ của cờ hoa trải dài trong khu vực triển lãm, tạo nên bầu không khí trang trọng, thể hiện khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Giới trẻ diện áo dài đổ xô check-in phố ông đồ TP.HCM

Và không chỉ có người trẻ, nhiều người lớn tuổi và du khách nước ngoài cũng tìm đến đây để tận hưởng không gian tết sớm. Những tà áo dài xuất hiện khắp cổng chào, phố ông đồ và các điểm trang trí chính, góp phần tạo nên bức tranh xuân rộn ràng, nhiều màu sắc.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 diễn ra xuyên suốt từ ngày 1-21.2 (tức 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để phục vụ người dân du xuân. Với các không gian phố ông đồ, đường mai và hoạt động nghệ thuật Lễ hội hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ trong những ngày đầu năm.

