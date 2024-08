Giới trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư với gói vay ưu đãi từ MB

Tín hiệu "kép": Khi nhu cầu "tăng cao", lãi suất "hạ nhiệt"…

Khảo sát của Tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru (2023) chỉ ra nhóm khách hàng chủ lực của thị trường đang có sự "đảo chiều" về độ tuổi. Theo đó, người trẻ từ 22-39 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm 2023. Đặc biệt là Gen Z (nhóm tuổi 22-26) bứt phá khi lượng tìm mua lên tới 19% năm 2023. Đại diện MB cũng nhận định "an cư lạc nghiệp" là giấc mơ lớn của người trẻ hiện tại, nhất là với Gen X và Gen Z. Việc mua nhà không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là sự đầu tư vào tương lai và tạo ra một nền tảng vững chắc cho cuộc sống.

Trong khi đó, thị trường bất động sản nửa cuối 2024 ghi nhận sự sôi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực cùng các điều kiện "thuận mua vừa bán". Theo khảo sát mới nhất vào ngày 4.7 từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phạm vi lãi suất vay mua nhà trong nước đang dao động trong khoảng 3,99 - 10,5%/năm, đây vẫn được coi là "mức thấp" so với thời điểm. Cùng với đó, 3 bộ luật liên quan đến ngành bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1.8.2024 sẽ gỡ bỏ các nút thắt pháp lý, mở ra nhiều lựa chọn "ưng ý" cũng như củng cố sự an tâm cho khách hàng trong các giao dịch bất động sản. Với nhiều điểm sáng có lợi, hiện tại được coi là thời điểm "vàng" cho giới trẻ hiện thực hóa ước mơ an cư.

Thấu hiểu nhu cầu và áp lực tài chính của khách hàng trẻ, từ tháng 3.2024 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt gói sản phẩm vay mua nhà "MB Dream Home" - Cùng MB mở khóa ngôi nhà mơ ước dành riêng cho khách hàng trẻ có nhu cầu vay vốn MB. Với gói vay này, các bạn trẻ sẽ có cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước với các ưu đãi đặc biệt chưa từng có tại MB.

Combo ưu đãi đỉnh cao dành riêng cho khách hàng trẻ

MB Dream Home được thiết kế dành riêng cho khách hàng từ 23-40 tuổi, với kỳ vọng góp phần san sẻ áp lực tài chính cho những người trẻ trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Theo đó, với gói sản phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng mức cho vay lên đến 80% giá trị tài sản đảm bảo với thời hạn trả góp lên đến 35 năm. Gói vay hỗ trợ khách hàng không phải trả nợ gốc trong 5 năm đầu tiên và chỉ cần thanh toán 15% nợ gốc trong 10 năm đầu tiên. Chính sách ưu đãi này đặc biệt thông minh khi cho phép người trẻ có thể dễ dàng lên kế hoạch tài chính dài hạn, và còn thể hiện sự tâm lý của nhà băng khi tạo điều kiện cho khách hàng vừa có thể trả nợ mà vẫn cân bằng được dòng tiền chi tiêu, đảm bảo cuộc sống thường ngày.

Với giá trị vay tối đa tới 5 tỉ đồng trong thời hạn dài, các khách hàng trẻ ở độ tuổi từ 23-40 tuổi có thu nhập ở mức 10 triệu đồng/tháng vẫn có thể ổn định tài chính, mua nhà đất, chung cư với độ lựa chọn cao. Đối với các cặp vợ chồng thì đây lại là chính sách "chuẩn và hời" cho các cặp đôi khi hạn mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng được tính gộp cho thu nhập cả hai vợ chồng. Đại diện MB cũng chia sẻ: "Chúng tôi muốn mang đến giải pháp hữu hiệu để mong ước ấp ủ an cư không còn vượt quá tầm tay người trẻ, đặc biệt ở trong thời điểm lý tưởng như hiện nay".

Ngoài list chính sách ưu đãi đỉnh cao, khách hàng còn nhận được vô vàn phần quà như cấp ngay thẻ tín dụng hạn mức lên tới 250 triệu, miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền trọn đời trên App MBBank,...

Không thể phủ nhận, với chuỗi ưu đãi khủng, lịch trả nợ linh hoạt trong thời hạn dài, lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản hỗ trợ tận tâm, gói sản phẩm MB Dream Home - "Cùng MB mở khóa ngôi nhà mơ ước" chính là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn trẻ đang tìm kiếm giải pháp tài chính tối ưu để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà ở trong thời điểm lý tưởng hiện nay!