Giới trẻ rần rần vì cơn mưa đầu tiên sau bao ngày TP.HCM oi ả

Theo ghi nhận, chiều 2.5, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM như P.Bình Tân, P.Bảy Hiền, P.Hiệp Bình, P.Tam Bình… đã xuất hiện mưa rải rác, có nơi cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cơn mưa đầu mùa ở TP.HCM không chỉ là một hiện tượng thời tiết, nó còn giống như một cú "reset" (thiết lập lại) cảm xúc cho cả thành phố đông dân sau những ngày dài oi ả, nóng bức, ngột ngạt. Và với người trẻ, cơn mưa ấy lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn.

Đường Xô Việt Nghệ Tĩnh (P.Bình Thạnh) 1 tiếng trước đó trời còn trong xanh ẢNH: THANH ĐA

Đường Xô Việt Nghệ Tĩnh (P.Bình Thạnh) mưa ào ào tới ẢNH: THANH ĐA

Trên hàng loạt fanpage nội dung về cơn mưa đầu tiên của TP.HCM thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Tại P.Tam Bình, từ 13 giờ trời đã âm u, đến gần 16 giờ trời đổ mưa xối xả. Cơn mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến hơn 16 giờ 30, trời vẫn còn mưa khiến người dân vô cùng phấn khích. Cơn mưa như "tưới mát" cả tâm hồn biết bao người dân thành phố sau bao ngày sống chung với nắng nóng khắc nghiệt.

Mưa khiến thời tiết dịu lại ẢNH: THANH ĐA

Nhiều nơi khác dù cơn mưa không lớn và diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã góp phần xoa dịu cái nóng oi bức, mang lại cảm giác dễ chịu cho nhiều người.

Nguyễn Chúc Đoan (22 tuổi) cho biết khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (đường M1, P.Bình Tân) nơi cô đang sinh sống có mưa nhỏ lúc khoảng 13 giờ.

"Tôi đang làm việc, nhìn ra thấy mưa. Nhưng mưa nhẹ lướt qua thôi, chứ không lớn. Mưa tầm đâu đó 30 giây đã ngớt rồi. Tôi mong mưa lớn hơn chút cho đỡ nóng, cả tháng trời nóng quá", Chúc Đoan chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Khang (31 tuổi, đường Ni Sư Huỳnh Liên, P.Bảy Hiền) hồ hởi nhớ lại cơn mưa hơn 1 giờ đồng hồ trước dù "mưa nhỏ xíu chỉ thoáng qua".

"Khu vực tôi mưa chỉ khoảng 5, 10 phút nhưng vui lắm vì bớt bụi, bớt nóng. Mấy nay nóng quá. Trời nắng nóng nên lâu nay tôi cũng hạn chế ra đường trừ khi có việc cần thiết. Nhà tôi cách chỗ làm khoảng 8km thôi, chạy xe máy tầm 10 phút nhưng nóng chịu không nổi. Tôi mong chiều nào cũng có mưa cho mát. Tôi cũng thích trời mưa hơn", Hoàng Khang nói.

Mưa lại ở phường Bảy Hiền lúc 16h ẢNH: NGUYỄN HOÀNG KHANG

Gần 16 giờ, P.Bình Quới, P.Bình Thạnh… trời tối sầm, mưa ào ào đổ xuống. Nhiều người đang di chuyển trên đường vội tấp vào lề trú mưa. Có người chạy luôn trong mưa tận hưởng sự mát lạnh của cơn mưa đầu mùa mang lại.

Trần Thị Hồng Ngọc (28 tuổi), hiện đang ngụ tại đường 20, P.Hiệp Bình chia sẻ khoảng hơn 14 giờ khu vực cô ở có mưa nhỏ: "Tôi nghe tiếng mưa vội chạy ra lấy quần áo, còn mừng vì mưa cho mát, vừa ra tới ban công mưa tạnh rồi", Ngọc hài hước nhớ lại.

Mưa đọng lại trên ô cửa kính khiến lòng người dịu lại sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt ở TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Tuy nhiên tới gần 16 giờ, Ngọc nói mây đen ào ào tới. Ngọc chia sẻ cô thích ngồi ban công nhìn mưa rơi: "Không khí mát mẻ, thêm mùi đất nữa ngồi nhìn chill chill thôi. Tôi thích trời mưa, vừa mát và cũng tiện nếu có việc phải ra ngoài. Trời mưa khiến tôi thấy sống chậm lại á, tôi thấy như mọi thứ đang chậm lại, là tôi cảm giác vậy", nữ nhân viên văn phòng chia sẻ.