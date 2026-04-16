Sau nhiều ngày nắng nóng, nhiều người chỉ mong chờ điều này...

“Ước gì có một trận mưa thật to”

Nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua khiến không khí tại TP.HCM trở nên oi bức, ngột ngạt. Trên các hội nhóm, trang mạng xã hội, nhiều bài đăng kèm theo lời nhắn mong trời sẽ mưa. Dưới mỗi bài đăng, hàng trăm bình luận hưởng ứng.

Nhiều người chỉ mong có một cơn mưa lúc này để giải nhiệt ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lê Thị Thu Mai (23 tuổi), ngụ tại hẻm 465 Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông, TP.HCM (trước đây là P.3, Q.Gò Vấp), nắng nóng khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên bức bối hơn.

“Vì quá nóng nên mình phải mua một cái quạt để bàn nhỏ để ở văn phòng. Những hôm đi làm về tới phòng trọ là mồ hôi nhễ nhại chỉ muốn đi tắm liền, nhưng vừa tắm xong cũng thấy như xông hơi. Những ngày nắng nóng thì kể cả sáng sớm mình cũng thấy nực, rất khó chịu”, Mai chia sẻ.

Chính vì vậy, điều mà cô mong chờ nhất lúc này là một cơn mưa. “Ước gì có một trận mưa thật to cho mát mẻ dễ chịu hơn”, Mai nói.

Một bài đăng có nội dung mong trời mưa được đăng tải trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng tâm trạng, Nguyễn Kim Anh (23 tuổi), ngụ tại đường 185, P.Phước Long, TP.HCM (trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), cho biết việc chuyển trọ gần nơi làm việc lại vô tình khiến cô cảm nhận rõ hơn cái nóng đặc trưng của thành phố.

“Mình vừa chuyển trọ để gần chỗ làm mới, trọ cũ với chỗ làm có máy lạnh nên mình không nghĩ TP.HCM nóng đến vậy. Lúc chuyển sang trọ mới mình bị sốc nhiệt luôn vì không có máy lạnh. Mình ngủ trên gác trọ nóng đến nỗi không ngủ được”, Kim Anh kể.

Để chống nóng, cô phải chi thêm 3,6 triệu đồng mua máy lạnh cũ lắp đặt trong phòng trọ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt tăng lên. “Mình mong sẽ sớm có mưa vì mưa thì trời sẽ mát hơn, mình không cần bật điều hòa thường xuyên nữa nên cũng sẽ tiết kiệm được tiền điện”, Kim Anh chia sẻ.

Cũng không mong gì ngoài một cơn mưa ngay lúc này, Đặng Anh Nhật, sinh viên Trường ĐH Công nghệ, chia sẻ: “Chỉ cần trời mưa là sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều, ngủ cũng ngon hơn. Mấy hôm nay mình thấy dự báo có thể sẽ có mưa, cũng có thời điểm trời nhiều mây và dịu lại thật, nhưng cuối cùng vẫn chưa có giọt mưa nào”.

Mong có mưa để... giải nhiệt

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nắng nóng kéo dài còn tác động đến sức khỏe và tâm trạng của nhiều người. Đỗ Phúc An (27 tuổi), ngụ tại hẻm 18, đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM (trước đây là Q.Bình Tân), cho biết việc di chuyển xa trong thời tiết nắng gắt khiến anh chàng cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

Nắng nóng khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, khó chịu ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

“Mình thấy nắng nóng khiến người mệt mỏi, dễ cáu gắt hơn. Hiện mình đang chuyển chỗ làm, phải đi học việc rất xa. Từ Bình Tân mà đi đến Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức cũ - PV), một ngày cả đi lẫn về hơn 30 km. Mặc dù mình tranh thủ đi từ sớm nhưng mới 6 giờ 30 đã thấy nắng khó chịu rồi”, An chia sẻ.

Theo An, thời điểm mệt mỏi nhất là khi kẹt xe giữa trưa nắng. “Mình rất mong có một cơn mưa để cho trời dịu lại chứ nắng nóng thời gian qua quá nực rồi, nhưng đừng mưa vào giờ tan tầm là được”, An nói thêm.

Tương tự, Phan Trần Nhất Huy, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết việc thực tập tại môi trường không có máy lạnh trong thời tiết nắng nóng càng khiến nam sinh này cảm nhận rõ sự khắc nghiệt.

Nam sinh cho biết bản thân rất mong chờ một cơn mưa để “giải nhiệt”, xua tan đi cái nóng, nhưng cũng hy vọng mưa không rơi vào giờ tan làm vì quãng đường di chuyển về nhà khá xa.