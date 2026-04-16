Trưa nắng nóng: Ăn uống thế nào để cơ thể 'dễ chịu' hơn?

Cụ thể, trong những ngày nắng nóng, rau xanh và trái cây nên là lựa chọn hàng đầu. Các loại như dưa hấu, cam, dứa, dưa leo hay rau luộc giúp bổ sung nước tự nhiên, đồng thời cung cấp vitamin và chất điện giải.

Thực phẩm giàu đạm nhẹ như cá, đậu phụ, thịt gà cũng phù hợp hơn so với thịt đỏ nhiều mỡ. Những món này giúp duy trì năng lượng mà không gây cảm giác nặng bụng.

Tiến sĩ Joan Salge Blake, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Boston (Mỹ), cho biết: Trong thời tiết nắng nóng, cơ thể cần thực phẩm dễ tiêu để không phải ‘tăng nhiệt’ cho quá trình tiêu hóa.

Ngoài ra, các món như canh chua, canh rau hoặc cháo loãng cũng là lựa chọn phổ biến ở châu Á vì vừa dễ ăn, vừa hỗ trợ bù nước hiệu quả.

Trong những ngày nắng nóng, rau xanh và trái cây nên là lựa chọn hàng đầu Ảnh: AI

Uống gì để tránh mất nước và kiệt sức?

Không chỉ ăn, lựa chọn đồ uống đúng cách đóng vai trò then chốt. Theo chuyên trang sức khỏe Harvard Health Publishing (Trường Y Harvard), nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để duy trì cân bằng nước.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng:

Nước dừa : Giàu kali, giúp bù điện giải tự nhiên

: Giàu kali, giúp bù điện giải tự nhiên Nước ép trái cây tươi (không thêm đường) : Cung cấp vitamin.

: Cung cấp vitamin. Trà thảo mộc nhạt : Hỗ trợ giải nhiệt

Tiến sĩ Walter Willett, giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard, cảnh báo: Đồ uống có đường hoặc quá nhiều caffeine có thể làm cơ thể mất nước, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Những sai lầm cần tránh vào bữa trưa ngày nóng

Nhiều người có thói quen ăn các món nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng vào buổi trưa, điều này có thể khiến cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn.

Ngoài ra, uống nước đá quá lạnh ngay khi vừa đi nắng về cũng không được khuyến khích vì có thể gây co mạch đột ngột, ảnh hưởng tiêu hóa.

Một sai lầm phổ biến khác là chỉ uống nước khi khát. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cảm giác khát đã là dấu hiệu cơ thể bắt đầu thiếu nước, do đó cần uống nước đều đặn trong ngày.

Khuyến nghị để ăn uống “đúng chuẩn” ngày nắng

Các chuyên gia khuyên rằng, để giữ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ cao, bạn nên:

Ăn bữa trưa nhẹ, chia nhỏ khẩu phần nếu cần.

Ưu tiên món luộc, hấp, hạn chế chiên xào.

Uống nước đều đặn, khoảng 1,5 - 2 lít/ngày (tùy thể trạng).

Tránh rượu bia và đồ uống nhiều đường.

Giữ chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp bạn vượt qua cái nóng dễ chịu hơn mà còn giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ.