Giới trẻ Thủ đô ‘tiếp lửa’ hành trình tái sinh chai nhựa

Từ nhận thức đến hành động: Giới trẻ Hà Nội hào hứng "nhập cuộc"

Không khí tại lễ phát động "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" 2025 ở Hà Nội nóng lên bởi chính nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của hàng trăm sinh viên. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc mới: năm thứ ba của hành trình và là lần đầu tiên chương trình mở rộng ra Thủ đô, song song với các hoạt động đang diễn ra sôi nổi ở TP.HCM.

Hàng trăm sinh viên hưởng ứng tích cực trong buổi lễ khai mạc chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”

Chương trình do Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức cùng nhiều đối tác chiến lược và đại diện các trường đại học. Cùng hướng đến một mục tiêu chung: thiết lập một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn cho chai nhựa, với khởi điểm là môi trường học đường.

Chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” năm 2025 được khởi động tại Đại học Thương Mại, Hà Nội

Đối với nhiều sinh viên, sáng kiến này như một "cú hích", minh chứng cho những vấn đề môi trường tưởng chừng vĩ mô đều có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ. "Sự kiện ý nghĩa này giúp em nhận thức rõ hơn vai trò của tái chế. Chính ý thức muốn bảo vệ môi trường đã thúc đẩy em tham gia và em chắc chắn sẽ lan tỏa điều này đến bạn bè mình", Vũ Trần Thuỳ Linh (Sinh viên Đại học Thuỷ Lợi) chia sẻ.

Với sáng kiến để các sinh viên có thể thu gom chai nhựa và gửi đi tái chế thông qua các cỗ máy thu gom được đặt tại các trường đại học đã tạo ra sự phấn khích lớn. "Phải nói là mình rất ấn tượng! Chiếc máy hoạt động nhanh, dễ hiểu, mà cảm giác mỗi lần sử dụng máy, giống như mình vừa làm được một việc tốt cho xã hội vậy. Mình thực sự mong sáng kiến này sẽ được nhân rộng", Nguyễn Bắc Hà (Sinh viên Đại học Thuỷ Lợi) hào hứng nói.

Bên cạnh đó, tính thực tiễn của dự án, như việc lắp đặt máy thu gom tại các vị trí "vàng" (gần căn-tin, hàng quán), được xem là chìa khóa để xây dựng thói quen phân loại rác thải nhựa trong giới sinh viên.

Sức mạnh kết nối từ hành động cá nhân đến cam kết tập thể

Ý thức từ mỗi cá nhân nhanh chóng được truyền cảm hứng thành sức mạnh tập thể. "Tin rằng nhiều hành động nhỏ góp lại sẽ tạo thay đổi lớn, câu lạc bộ của mình sẽ kết nối với các câu lạc bộ khác để cùng nhau lan tỏa sức sống của chương trình", Trường Giang (Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện, ĐH Giao thông Vận tải) chia sẻ.

Sinh viên tại các trường đại học ở Hà Nội hào hứng gửi chai vào máy thu gom.

Đây không chỉ là một hoạt động thu gom gửi đi tái chế đơn thuần, mà còn là niềm tự hào và sứ mệnh của nhiều sinh viên Thủ đô. "Mình rất tự hào vì lần đầu chương trình đến Hà Nội. Sinh viên với sức trẻ sẽ quyết định sự thành công của chương trình. Mình mong trong tương lai, các ngôi trường sẽ xanh-sạch-đẹp hơn", Phạm Duy Hiếu (Sinh viên Đại học GVT) chia sẻ.

Yếu tố công nghệ cũng được xem là "chìa khoá" chinh phục giới trẻ, vốn là thế hệ nhạy bén với đổi mới. "Sinh viên là lực lượng nhạy với công nghệ nên mình tin là họ sẽ thích sáng kiến máy thu gom này. Yếu "tố sáng tạo sẽ giúp ý tưởng được đón nhận rộng rãi hơn", Dương Huy (Đại học Thương Mại) cho biết.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại và Phát triển bền vững, Coca-Cola Việt Nam và Campuchia tại buổi lễ phát động với cam kết đồng hành cùng các trường đại học để xây dựng một thế hệ sinh viên tiên phong, biến hành động thu gom và gửi chai đi tái chế thành một phần văn hóa học đường

Từ trải nghiệm công nghệ đến mục tiêu hướng về tương lai bền vững, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, sinh viên từ TP.HCM đến Hà Nội đang là lực lượng nòng cốt, truyền cảm hứng cho cộng đồng các bạn trẻ hình thành thói quen thu gom và gửi chai đi tái chế. Được biết, trong năm nay, chương trình trình sẽ tiếp tục mở rộng với 6 trường đại học và 8 điểm cộng đồng tại Hà Nội, cùng 5 trường đại học và 3 điểm cộng đồng tại TP.HCM. Mọi người có thể tìm điểm thu gom gần nhất qua Zalo Mini-App của chương trình tại: https://bit.L/3MfmQRS.