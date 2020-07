1.000 thanh niên thắp nến tri ân gần 14.000 mộ liệt sĩ tại Tây Ninh

Những phần mộ liệt sĩ được thế hệ trẻ thắp lên những nén nhang thành kính tri ân Ảnh: Giang Phương

Thay mặt tuổi trẻ trong đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ, anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, nhấn mạnh: “Chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá khứ hơn 45 năm qua, đất nước ta đã hòa bình thống nhất, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để có được ngày toàn thắng, đất nước ta, nhân dân ta đã mất đi hàng triệu người con kiên trung. Trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ Tây Ninh xin được kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước”