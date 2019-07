Cả nước thắp nến tri ân

An táng hài cốt liệt sĩ Sáng 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn thị xã. Kết quả tìm kiếm đợt này phát hiện 1 ngôi mộ chung 60 hài cốt tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, TX.An Khê và 1 hài cốt liệt sĩ tại H.Đăk Pơ (Gia Lai). Tất cả các hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Lạt, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cùng Sở LĐ-TB-XH tỉnh phối hợp tổ chức lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”. Khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ đã đến dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân và đặt hoa lên hơn 2.200 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang này. Cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng, Thành đoàn TP.Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, thăm các mẹ VN anh hùng và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trần Hiếu - Gia Bình - An Dy - Khánh Vân