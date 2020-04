3 du học sinh Úc góp 50 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Mới đây, nhóm 3 du học sinh Úc về nước hôm 21.3, hiện thực hiện cách ly tại khu H1, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM gồm Thân Ngọc Anh Thư (17 tuổi), Phạm Vũ An Ngọc (18 tuổi) và Tạ Lê Huy (22 tuổi), đã đóng góp 50 triệu đồng vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly này. Số tiền trên được quyên góp từ tiền tiết kiệm của mỗi bạn và sự hỗ trợ thêm của gia đình.

Được biết, Anh Thư và An Ngọc đang học tại Trường trung học Auburn (Melbourne) còn Lê Huy đang là sinh viên ngành IT Trường ĐH Monash ( Melbourne). Cả ba là bạn bè và cùng trở về nước, được khu cách ly K TX ĐH Quốc gia TP.HCM sắp xếp ở chung một phòng.

Theo An Ngọc, cả 3 quyết định trở về nước vì cảm thấy an toàn hơn khi được gần gia đình, cũng như tự tin vào khả năng phòng dịch của nước ta. "Lúc nhận phòng ở khu cách ly bọn em có hơi lạ lẫm một chút vì đây là lần đầu tiên bọn em được trải nghiệm tại khu KTX của sinh viên Việt Nam . Sau khi nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, dọn dẹp phòng ốc, phòng rất thoáng mát và sạch sẽ, bọn em cũng dần thích nghi", An Ngọc kể.