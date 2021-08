579 nhóm Facebook cộng đồng giúp người dân Hà Nội trong mùa giãn cách xã hội

Trong 1 tháng qua, Đoàn Thanh niên Công an TP.Hà Nội đã nhận được 12 thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân thông qua tài khoản quản trị tại các nhóm cộng đồng dân cư cấp xã trên mạng xã hội Facebook. Trong đó, có 7 thông tin nhờ tìm thân nhân của người đi lạc; 2 thông tin tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 thông tin liên quan đến tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sĩ công an; 1 thông tin liên quan đến đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; 1 thông tin nhờ thông báo tìm tài sản bị thất lạc khi tham gia giao thông. Với các thông tin trên, Đoàn Thanh niên Công an TP.Hà Nội đã hướng dẫn trình báo về Fanpage Facebook “Công an TP.Hà Nội” và đồng thời chuyển thông tin đến Đoàn thanh niên các đơn vị có liên quan để chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị kiểm tra, xử lý theo quy định.