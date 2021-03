Công bố 35 công trình thanh niên tiểu biểu dịp 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Ban tổ chức cho biết, qua đợt phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, đã có 104 hồ sơ đề xuất công trình thanh niên tiêu biểu của 41 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Kết quả, có 35 công trình thanh niên đủ điều kiện công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm này. Các công trình do 25 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai.

Các đơn vị có công trình được tuyên dương gồm: Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình , Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP.HCM, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Đoàn Khối các Cơ quan T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ban Thanh niên Quân đội.