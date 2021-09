8X làm ảnh thờ miễn phí cho người mất vì Covid-19, dân mạng mong anh “ít việc”

Anh Nguyễn Ân (33 tuổi, ở Q.Gò Vấp) hiện đang làm công việc thiết kế và sản xuất áo thun thời trang, đồng phục cho các công ty.

Trong thời gian cả thành phố đang phải giãn cách xã hội, anh Ân theo dõi tin tức hàng ngày , thấy tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong tương đối cao, anh nảy ra một câu hỏi, liệu những người chết vì Covid-19 có làm được những tấm ảnh thờ? Trong khi đó các cơ sở (in ấn), cũng đang bị "đóng băng" theo Chỉ thị 16.

Hỗ trợ cho khoảng 150 trường hợp

“Tôi đã đăng tin làm ảnh thờ miễn phí lên trên trang cá nhân của mình. Tôi không ngờ lượt chia sẻ và gửi tin nhắn về cho tôi làm rất nhiều”, anh Ân chia sẻ với phóng viên Thanh Niên.

Bài đăng của anh Ân trên Facebook nhận được lượng chia sẻ lớn Ảnh chụp màn hình

Đến nay, anh Ân đã hỗ trợ cho khoảng 150 trường hợp khác nhau trong TP.HCM. Do thành phố vẫn đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên anh chỉ tiếp nhận ảnh qua Facebook và Zalo. Vì thế việc xử lý một tấm ảnh tương đối phức tạp và mất thời gian hơn rất nhiều khi có tấm ảnh gốc để scan lên máy tính.

“Kế hoạch lúc đầu của tôi sẽ in và đóng khung gửi đến cho các gia đình đã nhờ tôi làm ảnh thờ, tôi đã cố gắng liên lạc với tất cả nhà in mà tôi quen biết. Đa số họ đều đã nghỉ, có một nhà in đã chấp nhận in cho tôi nhưng họ không giao hàng được. Trong khi đó, đặt shipper rất khó vì ít hoạt động cho nên tôi đành phải gửi file Zalo cho người nhà của họ.Tôi cũng gợi ý, nếu muốn thờ cúng, hãy mở file trên điện thoại, Ipad và chuyển lên ti vi để thờ cúng tạm thời, rồi mình đợi hết giãn cách sẽ in sau, để tuân thủ theo chỉ thị”, anh Ân nói.

Trên các diễn đàn, hội nhóm cư dân, nhiều người bày tỏ sự xúc động với việc làm của anh Ân. Rất nhiều người cũng để lại bình luận “mong anh ít việc”, “mong anh thất nghiệp”… vì không ai muốn chứng kiến thêm bất kỳ sự ra đi nào trong đại dịch lần này nữa.

“Khách hàng” là nhân vật trong phóng sự Ranh giới

Trong số hơn 150 trường hợp được anh Ân hỗ trợ làm ảnh thờ miễn phí, 8X chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương cảm, xúc động. Tuy nhiên, có một trường hợp để lại nhiều cảm xúc cho anh hơn cả là một thai phụ , sinh năm 1991 mắc Covid-19.

“Tôi nhớ nhất và cảm động nhất là câu chuyện của Xuân. Người nhà gửi cho tôi 1 tấm hình, tôi thấy một tấm hình 3x4 của Xuân kẹp lên bìa carton ghi thông tin ngày sinh, ngày mất của Xuân. Xuân chỉ sinh năm 1991, tuổi đời còn rất trẻ. Tôi nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng”, anh Ân kể.

Người làm ảnh thờ miễn phí cho người mất vì Covid-19 TP.HCM chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng NVCC

Câu chuyện tưởng chừng sẽ dừng tại đó, khi anh Ân đã hoàn thành xong bức di ảnh cho Xuân.

“Tôi vô tình coi phim phóng sự Ranh giới của VTV ở bệnh viện Hùng Vương, tôi không ngờ người đó lại là Xuân. Sự ra đi của hai mẹ con càng khiến tôi cảm thấy đau lòng hơn rất nhiều khi Xuân mất đi ở tuổi đời quá trẻ, để lại chồng và hai con. Hy vọng chồng con của Xuân đều khỏe mạnh và con của Xuân luôn ngoan ngoãn để Xuân có thể mỉm cười ở thiên đường”.

Chị Võ Thị Kim Châu (người quen với em dâu chị Xuân, sống tại TP.HCM) đã liên hệ với anh Ân để được làm tấm ảnh thờ chỉn chu cho chị dâu. Chị Châu kể chị Xuân làm công nhân, từ khi có bầu thì xin nghỉ ở nhà để đưa rước con đi học. Chồng chị Xuân làm công nhân nhà máy nhiệt điện. Khi chị mắc bệnh, anh không về được vì đang kẹt ở Vũng Tàu theo Chỉ thị 16. Khi nhập viện, chị Xuân phải gửi 2 con nhờ hàng xóm trông nom. Gia cảnh chị Xuân cũng rất đặc biệt, cả bố mẹ đẻ đều mất vì ung thư, trên chị Xuân có 1 chị gái hiện cũng đang ung thư. Khi anh Ân làm xong tấm hình cho chị Xuân, chị Châu nhận file hình và in dùm, sau đó chuyển cho chồng chị Xuân. Nhận được tấm hình thờ của vợ, gia đình chị Xuân hết sức cảm động và biết ơn anh Ân khi đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn.