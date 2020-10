'Áo xanh' có mặt cứu dân ở thời khắc nguy nan nhất

Đợt lũ vừa qua, T.Ư Đoàn đã trao huy hiệu “ Tuổi trẻ dũng cảm” cho 4 thanh niên ở Quảng Trị. Trong đó, hai anh Trần Xuân Cường (thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, H.Gio Linh) và Phan Xuân Đức (thôn Phú Hội, xã Triệu An, H.Triệu Phong) đã tham gia cứu các thuyền viên bị mắc cạn trên tàu Vietship 01. Hai thanh niên ưu tú khác là Lê Xuân Trí (thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong), Nguyễn Hữu Tùng (cán bộ Công an H.Triệu Phong) do có thành tích xả thân cứu người đuối nước ở xã Triệu Hòa.