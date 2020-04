Bạn trẻ trong mùa dịch Covid-19: Còn việc làm là còn may mắn

Võ Văn Đạt (27 tuổi), nhân viên tại một công ty bất động sản trên đường Bến Vân Đồn (Q.4, TP.HCM), chia sẻ: "Mình cảm thấy may mắn khi có được công việc ổn định trong thời gian dịch bùng phát mạnh".

Theo Đạt, trong những ngày vừa qua công việc có chút thay đổi do dịch Covid-19. Trong công ty, Đạt phụ trách công việc IT & Digital Marketing nên công việc phần lớn thực hiện trên máy tính và mạng internet. Trong những ngày gần đây, do chỉ thị “ cách ly xã hội ” nên Đạt và đồng nghiệp đã chuyển từ làm việc ở văn phòng về nhà. Trong những ngày dịch và chuyển đổi hình thức làm việc, nhân viên công ty Đạt hầu như bị giảm tương tác với khách hàng, đối tác. Việc ký hợp đồng, giao dịch bị chậm lại. Công ty có chút trì trệ.