Bí thư tỉnh Đoàn Đồng Nai Hồ Hồng Nguyên: Đoàn đổi mới để kết nối với thanh niên

Chị có thể cho biết để nâng cao hiệu quả việc tập hợp, kết nối thanh niên cần nhấn mạnh vào khâu nào?

Để gắn kết với thanh niên, tôi nghĩ điều quan trọng trước tiên là từ nhận thức của mỗi cán bộ đoàn cần lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm; lấy nguyện vọng, sự trưởng thành và tình cảm của thanh niên làm mục tiêu hướng đến. Đảng, Nhà nước có phương châm của dân, do dân và vì dân thì với Đoàn cũng phải là do thanh niên và vì đoàn viên, thanh niên.

Một số nơi hiện nay đặt nặng vấn đề về số lượng, giá trị quy đổi thành tiền của công trình, phần việc trong các phong trào, chiến dịch của thanh niên. Điều đó cũng có ý nghĩa nhất định nhưng tôi vẫn nghĩ rằng điều quan trọng hơn vẫn là cách làm, cách thanh niên tham gia phát huy và những hành trang mà các bạn nhận được. Chẳng hạn, mình vận động xây dựng một cây cầu, sản phẩm cuối cùng của Đoàn không phải là cây cầu đó giá trị bao nhiêu tiền, mà là cách thức thanh niên tham gia vào công trình của Đoàn, lấy giá trị đó để lan tỏa, tạo ra những giá trị khác. Do đó, việc đào tạo, định hướng cho nhận thức của cán bộ Đoàn và lan toả thông điệp về chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của Đoàn hiện nay là việc rất quan trọng cần tập trung làm tốt.

Có nghĩa phương thức tập hợp của Đoàn cần phải thay đổi để thu hút thanh niên?

Nếu đã có cách nghĩ đúng thì tôi cho rằng về cách làm không quan trọng là mới hay cũ, đổi mới không có nghĩa là thay đổi toàn bộ, càng không có nghĩa khẳng định cách làm mới hay hơn cách làm cũ; quan trọng là làm gì phù hợp với mục tiêu đề ra, với điều mà đoàn viên thanh niên mong muốn, yêu quý. Có những cách làm cách đây mấy chục năm nhưng đến giờ áp dụng vẫn thấy đúng. Nhưng cũng có những điều năm ngoái làm được nhưng năm nay lại không. Cho nên, điều quan trọng vẫn nằm ở việc xác định đúng chức năng của tổ chức Đoàn phải là các giá trị về mặt con người, là phương thức rèn luyện đoàn viên, phương thức tập hợp thanh niên. Đó như là kim chỉ nam để những giải pháp cụ thể đi đúng hướng và có sự gắn kết tự nhiên, bền chặt với thanh niên.

Chị có thể chia sẻ một số nội dung cụ thể mà tổ chức Đoàn cần tập trung thay đổi phương thức hoạt động?

Hiện nay, nền tảng mạng xã hội, không gian trực tuyến chi phối gần như toàn bộ hoạt động của đại bộ phận thanh niên. Do vậy Đoàn cần đặc biệt quan tâm kết nối sâu sắc với thanh niên trên môi trường này; lấy các chỉ tiêu và phương thức tập hợp trên mạng xã hội làm nhiệm vụ cần đầu tư suy nghĩ.

Vấn đề thứ hai cần hết sức tập trung là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn vì đây chính là tế bào và môi trường mật thiết nhất của đoàn viên. Trong đó điều chính yếu nhất là cần phát huy được vai trò chủ động của đoàn viên và tính chất tự quản của chi đoàn.

Liên quan đến câu chuyện khởi nghiệp, được biết chị từng đề xuất “sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp, kết nối nhà đầu tư” cho thanh niên Đồng Nai, kinh nghiệm của chị về vấn đề này?

Sau quá trình thực hiện việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tôi mới vỡ ra được nhiều điều. Cách tiếp cận hiện nay nhiều tổ chức Đoàn tập trung vào việc tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp. Theo quan điểm của tôi, hỗ trợ khởi nghiệp cần một sự đồng hành toàn diện hơn là việc tổ chức và trao gỉai trong các cuộc thi. Thước đo duy nhất để một ý tưởng khởi nghiệp “sống” đươc hay không đó là thị trường, mà bản chất các cuộc thi là so các ý tưởng với nhau, so với khung điểm mà ban giám khảo đưa ra, chứ không phải so với thị trường. Thêm nữa, từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh là một khoảng cách rất xa mà nhiều khi nhận được giải thưởng và được rót vốn nhưng thiếu kỹ năng kinh doanh thì các bạn cũng không thể khởi nghiệp được.