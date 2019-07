Bỏ tiền đi du lịch, lúc trả phòng thì ngập ngụa rác

Giữ tâm lý mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, nhiều người trẻ đã mang ý thức xấu của mình đi tới những nơi công cộng. Mới đây, hình ảnh một phòng khách sạn như một bãi rác, hay một nhóm người trẻ vào rạp chiếu phim vất đầy bỏng ngô xuống sàn, khi bị nhắc thì nói “có nhân viên dọn” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Diệp Anh, cho thuê homestay trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM cho biết mọi người hô hào, đi du lịch không để lại gì ngoài những dấu chân, nhưng nhiều lần gặp phải các nhóm khách để lại rất nhiều rác. Rác từ trên giường tới toilet. “Họ nghĩ là họ bỏ tiền, muốn làm gì thì làm, mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng vậy. Khách hàng là thượng đế, nên mình không biết làm sao”, chị Diệp Anh nói.

Anh N.M.H, chủ một homestay trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết mới đây gặp một nhóm 5 du khách người Anh rất vô ý thức, độ tuổi từ 18 tới 22. “Trước khi thuê, tôi đã nói trước các nguyên tắc là không được hút thuốc trong phòng, giữ gìn trật tự, an ninh, tuy nhiên sau 2 ngày họ trả phòng vào tới nơi thấy ngập trong mùi thuốc lá. Họ lấy những cái ly nước để làm gạt tàn, đầu lọc thuốc lá rất khiếp. Chưa kể, họ hát hò ầm ĩ tới 4 giờ sáng khiến người dân xung quanh rất tức giận, suýt chút nữa họ gọi công an tới”, anh N.M.H kể. Anh H. cho biết đa phần khách hàng đặt homestay của anh qua một ứng dụng, do đó, sau khi trả phòng, anh có quyền chấm điểm thấp cho khách đó, gây khó khăn cho vị khách nếu tiếp tục đi thuê phòng chỗ khác. Tuy nhiên, bị chấm thấp, họ lại đổi tên (nick name) mới, thành ra chỉ biết thở dài, chờ gặp khách có ý thức cao.