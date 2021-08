Cách F0 sẵn sàng đối mặt và vượt qua Covid-19

Trong khoảng 3 ngày chờ đợi trước khi được đến Bệnh viện đã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 ở Q.12 (TP.HCM), Văn Diễm My (18 tuổi, ngụ ở Q.3, TP.HCM) đã chuẩn bị kỹ lưỡng "hành lý".

My mang theo thuốc hạ sốt, ho, tiêu chảy, vitamin C, nước muối sinh lý, cồn sát khuẩn và khẩu trang y tế , dầu gió xanh để kiểm tra nếu bị mất khứu giác và 1 máy đo nhiệt độ.

Đối với vật dụng cá nhân cơ bản, cô chuẩn bị chăn, quần áo, bột giặt, móc phơi đồ, khăn, dụng cụ vệ sinh, ly giữ nhiệt để có nước ấm uống liên tục. Cô cũng mang theo ít bánh ngọt lót dạ, sữa, ít trái cây, cháo ăn liền phòng khi sốt hoặc mệt mỏi dẫn đến chán cơm.

Vì ở cùng với nhiều bệnh nhân khác nên My luôn giữ vệ sinh, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang 24/7

Trong bệnh viện dã chiến , lực lượng y tế mỏng không thể phục vụ hết tất cả mọi người cùng lúc nên My chủ yếu tự lắng nghe cơ thể Do đó, chỉ khi có gì bất thường thì cô mới hỏi ý kiến các y bác sĩ.

My kể, mỗi ngày sẽ có nhân viên y tế đến đo chỉ số oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim 2 lần . Ngày thứ 3 vào viện, My có dấu hiệu hít sâu bị sặc và chỉ số SPO2 ở mức 96. Do đó, cô không nằm hoặc ngồi quá nhiều và cố gắng vận động bằng cách đi lại quanh phòng, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng và tập hít thở sâu.