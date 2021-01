Cảnh báo bạn trẻ: Tai họa từ việc vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

Trước đó, trong năm 2020 đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin. Chẳng hạn ngày 11.2.2020, T.Q.V. (19 tuổi, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái gần như giập nát vì dùng điện thoại khi đang sạc pin. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ ngón tay thứ 3 của V.

Sự việc thương tâm hơn, khi vào ngày 15.6.2020, anh Q.V.A. (28 tuổi, quê Hòa Bình) được người thân phát hiện tử vong tại phòng khách, trên tai còn đeo tai nghe và chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực của anh A. Nguyên nhân tử vọng của thanh niên này được công an xác định là do anh A. vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại.

Ngày 5.8.2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới ( Quảng Bình ) cũng cấp cứu nạn nhân tên N.V.H (17 tuổi, ngụ thôn An Lộc, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) bị bỏng toàn thân. Lý do là H. vừa nằm trên giường vừa sử dụng điện thoại trong khi đang sạc pin, khiến điện thoại phát nổ làm cháy nhiều vật dụng trong phòng.