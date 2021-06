Chàng trai 9X ở Pháp muốn giúp Việt Nam phát triển kinh tế năng lượng

Bài báo “Nghiên cứu tính chất tạo bọt của hỗn hợp chất lỏng: Phát hiện nguồn góc tương tự chất hoạt động bề mặt trong việc tăng tuổi thọ màng chất lỏng” của Hoài Phương trở thành công trình nổi bật nhất trong kỳ được khuyến nghị tới độc giả và giới khoa học trong phần “Đề xuất của tòa soạn” (Editor’s suggestion) và “Nghiên cứu vật lý tiêu biểu” (Featured in Physics). Bài báo cũng nhận được sự quan tâm của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc Gia Pháp (CNRS) cũng như Hiệp hội Vật lý Mỹ (APS).

Sự hình thành các bọt khí cản trở năng suất vận hành của các mỏ dầu tự nhiên khi có thể gây tắc nghẽn, dẫn tới rò rỉ dầu, gây thiệt hại về kinh tế cũng như làm ô nhiễm môi trường . Do đó, nghiên cứu của Hoài Phương góp phần vào giải quyết một trong những bài toán khó khăn nhất tại giai đoạn khai thác và vận chuyển dầu khí.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tế khi xu hướng xe điện dẫn đầu trở thành phương tiện di chuyển thay thế cho các phương tiện dùng xăng, dầu truyền thống. "Trong quá trình động cơ vận hành, bọt khí xuất hiện làm cản trở chuyển động của các bánh răng, dẫn đến giảm hiệu năng và gây ra hỏng hóc trong động cơ xe điện. Vì thế, nhóm nghiên cứu và tôi quyết định đưa ra mô hình để giải thích hiện tượng này", Hoài Phương chia sẻ.

“Công trình này góp phần nâng cao hiệu suất của việc khai thác và vận chuyển dầu khí trong các ống dẫn (năng lượng hóa thạch truyền thống) và tối ưu hóa các chất bôi trơn trong động cơ xe điện”, Phương cho biết.

Đáng chú ý, kết quả của anh đã được Giáo sư Steven Abbott, từng nghiên nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) và Đại học Harvard (Hoa kỳ) hiện thực hóa thành ứng dụng để đo mức độ tạo bọt.

“Vấn đề an ninh năng lượng là một trong năm trụ cột của chiến lược quốc gia, đóng vai trò then chốt cho sự phát triển không ngừng trong tương lai của Việt Nam. Do đó, chúng ta cần đảm bảo và gắn chặt nó với phát triển bền vững. Chính vì vậy, mình lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này để có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Hoài Phương cho hay.