Lê Minh Châu là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu “Châu, beyond the lines” (tạm dịch: Châu, vượt qua những giới hạn) của nữ đạo diễn Courtney Marsh – tác phẩm lọt vào đề cử top 5 phim tài liệu xuất sắc nhất Oscar năm 2016. Anh cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên nhiễm chất độc da cam tham gia kỳ họp về “Công ước về quyền của người khuyết tật” tại Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York (Mỹ) năm 2016...