Chấp nhận cách ly để làm tình nguyện viên chống dịch

Sau 14 ngày ở khu cách ly tập trung, sáng 10.4, 8 tình nguyện viên thanh niên ở H.Nam Đàn (Nghệ An) đã hoàn thành đợt tình nguyện đầu tiên để hỗ trợ hơn 600 người dân trở về từ Thái Lan và Lào, phải cách ly phòng dịch Covid-19 . Để đảm bảo an toàn phòng dịch, 8 thanh niên tình nguyện này sẽ phải tiếp tục tự cách ly thêm 7 ngày ở nhà. Bị “nhốt mình” 3 tuần liền, nhưng nhóm tình nguyện viên này rất vui vẻ và nói sẵn sàng lại vào khu cách ly nếu tiếp tục được đề nghị.

Đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng về quê nghỉ vì dịch Covid-19, Nguyễn Thị Lam Giang kể đêm trước ngày đi tình nguyện ở khu cách ly, Giang đọc được thông báo của Huyện đoàn Nam Đàn cần tình nguyện viên hỗ trợ hậu cần ở khu cách ly và phải ở lại đây cho đến hết đợt cách ly . Giang lập tức viết đơn đăng ký và xin bố mẹ đi làm tình nguyện viên. Bố Giang đồng ý ngay nhưng mẹ lại lo lắng, không muốn con gái vào khu vực đang có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Đêm đó thuyết phục mẹ không được, sáng hôm sau, Giang lại thuyết phục mẹ và hứa sẽ tự bảo vệ mình an toàn. “Đến trưa hôm sau, mẹ em mới đồng ý và buổi chiều em mang ba lô lên đường đến khu cách ly luôn”, Giang kể.

Nguyễn Viết An học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên, H.Nam Đàn

Sau khi vào khu cách ly, một số hàng xóm lo lắng cho Giang và cho bản thân họ sau khi Giang trở về nhà nên nhắn tin khuyên nhủ, thậm chí có người còn trách móc “sao lại vào đó?”. Giang trả lời trấn an rằng đừng lo lắng vì Giang biết cách để tự bảo vệ mình và người khác. Giang cho biết thực tế, khoảng cách các tình nguyện viên và người cách ly đảm bảo an toàn và hằng ngày sức khỏe tình nguyện viên được các nhân viên y tế tại đây theo dõi, kiểm tra. Hoàn thành đợt tình nguyện, Giang đang tự cách ly thêm 7 ngày ở nhà, không dám bước ra ngõ để mọi người an tâm.